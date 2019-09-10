Toprak yüklükamyon yan yattı: 1 yaralı Sivas’ta freni tutmayan toprak yüklü kamyon yan yattı, şoför hafif şekilde yaralandı.

Sivas’ta freni tutmayan toprak yüklü kamyon yan yattı, şoför hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Diriliş Mahallesi Kurt Deresi mevkinde meydana geldi. S.U yönetimindeki 58 DU 712 plakalı kamyon bir yokuşu çıkmaya çalışırken bir anda geri geri akmaya başladı. Frenleri tutmayantoprak yüklü kamyon bir süre sonra yan yattı. Kazada şoför S.U hafif şekilde kolundan yaralandı. Yaralı Numune Hastanesine kaldırıldı. Yan yatan kamyon vinçler yardımıyla kaldırıldı.

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