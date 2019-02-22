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Toprak, Superbike'taki ikinci sezonuna başlıyor

- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da katılacağı 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk ayağı, yarın ve 24 Şubat Pazar günü Avustralya'da düzenlenecek- Toprak'ın Turkish Puccetti takımıyla yarışacağı yeni sezona, 13 pist ev sahipliği yapacak

22 Şubat 2019 Cuma 09:06
Toprak, Superbike'taki ikinci sezonuna başlıyor


ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk kez geçen yıl mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2019 sezonu yarın başlayacak.

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen ve Büyük Britanyalı pilot Jonathan Rea'nın son 4 yılı şampiyon tamamladığı organizasyonun yeni sezondaki yarışlarına, 13 pist ev sahipliği yapacak.

Geçen yıl bir 2'ncilik, bir de 3'üncülük elde ederek iki kez podyuma çıkan Toprak Razgatlıoğlu'nun da katılacağı şampiyonanın ilk ayağı, yarın ve 24 Şubat Pazar günü Avustralya'da düzenlenecek.

Kawasaki Puccetti takıma adına yarıştığı ilk sezonunda genel klasmanı 9. sırada bitiren 22 yaşındaki Toprak, 2019'da Turkish Puccetti takımıyla piste çıkacak.

Avustralya'nın Phillip Adası ile aynı adı taşıyan 4,445 kilometrelik pistte koşulacak yarışların ilki, yarın TSİ 07.00'de, ikincisi ise 24 Şubat Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2019 takvimi şöyle:

23-24 Şubat: Avustralya (Phillip Adası Pisti)

16-17 Mart: Tayland (Chang Pisti)

6-7 Nisan: İspanya (Aragon Pisti)

13-14 Nisan: Hollanda (Assen Pisti)

11-12 Mayıs: İtalya (Imola Pisti)

8-9 Haziran: İspanya (Jerez Pisti)

22-23 Haziran: İtalya (Misano Pisti)

6-7 Temmuz: İngiltere (Donington Pisti)

13-14 Temmuz: ABD (Laguna Seca Pisti)

7-8 Eylül: Portekiz (Algarve Pisti)

28-29 Eylül: Fransa (Magny Cours Pisti)

12-13 Ekim: Arjantin (San Juan Villicum Pisti)

25-26 Ekim: Katar (Losail Pisti)


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:06
  1. motosiklet
  2. Superbike
  3. Toprak Razgatlıoğlu

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