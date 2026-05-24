Toprak set çekildi! Yeşilırmak taştı, 6 köyün yolu kapandı
Amasya’da son günlerde etkili olan yağışlar, Yeşilırmak Nehri’nde taşkına neden oldu. Taşkınla birlikte Amasya'da merkeze bağlı İbecik, Sarıkız, Keçili, Hasanlı, Ardıçlar ve Karaçavuş köylerinin kullandığı yol su altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle taşkının önüne toprak set çekti. Ekiplerinin müdahalesinin ardından kapanan köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.