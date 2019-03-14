Toprak Razgatlıoğlu, Tayland'da piste çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin yetiştirdiği "en yetenekli" motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Tayland'daki Dünya Superbike Şampiyonası’nda (World SBK) piste çıkacak.



Red Bull açıklamasına göre, Tayland’daki Chang Uluslararası Pisti’nde 15-17 Mart'ta yapılacak yarışta, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu sezondaki ilk podyumuna erişmek için mücadele edecek.



World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan Turkish Puccetti Racing Team'le mücadele eden Razgatlıoğlu, Avustralya'da sezonun ilk yarışında 14. cepten çıkıp 6. olmayı başarmıştı. Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da koşulan iki yarış sonrası elde ettiği 10 puanla pilotlar sıralamasında 11. basamakta yer alıyor.







- "Hem kendime hem de takımıma güveniyorum"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Toprak Razgatlıoğlu, "Avustralya’da ilk yarışta oldukça iyiydik. Ama ikinci yarışta yaşadığımız teknik arıza nedeniyle sıkıntı yaşadık. Bu yaşadıklarımızdan derslerimizi çıkarıyoruz. Tayland'da hedefimiz podyuma çıkmak. Hava şartları zorlu ancak hem kendime hem de takımıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

