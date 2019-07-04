Toprak küpler teknolojiye yenik düşmedi

Aydın’da sıcak havanın etkili olmaya başlaması ile suyu soğuk tutma özelliği olan toprak küp kullanımı Osmanlı’dan günümüze devam ediyor.

Osmanlı zamanında kervan geçiş yollarında insanların su ihtiyacını karşılaması ve aynı zamanda suyun sıcaktan etkilenmemesi nedeniyle kullanılan toprak küpler günümüzde hala evlerde ve kahvehanelerde kullanılmaya devam ediyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi Kanal Kahvesi’nde bulunan toprak küpteki sudan içen mahalleliler bu suyun daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

1999-2009 yılları arasında Büyükşehir Yasası çıkmadan önce Pirlibey Beldesi’nde iki dönem belediye başkanlığı yapan İbrahim Öztaş’ta toprak küp suyunun müdavimleri arasında yer alıyor. Öztaş, toprak küpteki suyun, buzdolabında soğuyan sudan daha güzel ve sağlıklı olduğunu belirterek, “1960’lı yıllarda elektrik daha Mahallemize gelmeden suyu soğuk tutmak için bu toprak küpler kullanılıyordu. Özellikle bahçeye çalışmaya gittiğimizde soğuk su ihtiyacımızı bu küplerden karşılıyorduk. 1972 yılında elektrik geldikten sonra buzdolabı kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Ama biz hala bu toprak küpleri kullanmaya devam ediyoruz. Burada kahvehanemizde de bunlardan var. Buzdolabından çıkan su çok soğuk oluyor ve bizim sağlığımıza zarar verebiliyor. Osmanlı döneminden bize miras kalan toprak küplerdeki su ise ne çok sıcak, ne de çok soğuk, onun için tercih ediyoruz. Teknolojisi gelişse de toprak küpler yerini koruyor” diye konuştu.