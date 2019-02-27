0553 313 94 23

Toprak kaymasında zarar gören evler boşaltıldı

Eyüpsultan'da iki hafta önce toprak kayması nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlar, eşyalarını aldı

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:42
Toprak kaymasında zarar gören evler boşaltıldı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da iki hafta önce toprak kayması sonucu hasar gördüğü için mühürlenen evler boşaltıldı.

İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta yaklaşık iki hafta önce toprak kayması nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlar, eşyalarını dışarı çıkardı.

Dairelerini boşaltan ev sahipleri, eşyalarını nakliye araçlarına yükleyerek götürdü.

Bu arada, aynı yerde dün gece tekrar yaşanan toprak kaymasının bina sakinlerini tedirgin ettiği öğrenildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:42
  1. Eyüpsultan
  2. toprak kayması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silopi Belediyesi’nden miniklere tiyatro gösterisi
    1. Silopi Belediyesi’nden miniklere..
    2. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
    3. Manisa Şehir Hastanesinde konfor ve..
    4. Duterte: "Rohingyalılara vatandaşlık..
    5. 'Özgürlükçü Fransa' başörtüsünü..
    6. Melikgazi Projeleri için bilimsel..
    7. Tütüncü, Hurdacılar Sitesi’nde
    8. Paris’te Hocalı Katliamı anma..
    9. Antalya'da üç aylık bebeğin ölümü..
    10. Zonguldak aniden bastıran kar etkili..
    11. Alanya’da arkadaş cinayeti zanlısı..
    12. Başkan Aktaş’tan ittifak özeti
    13. Çad Cumhurbaşkanı Itno Türkiye'de
    14. Binali Yıldırım, Çekmeköy Belediye..
    15. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey..
    16. "AB bazen ikiyüzlü davranabiliyor"
    17. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri..
    18. Öğrencilere itfaiye mesleği tanıtıldı
    19. Aytaç Armanı sanatçı dostları anlattı
    20. Çad Cumhurbaşkanı Itno TBMM’ye geldi
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat..
    23. Minik taraftarlardan küfre karşı..
    24. Bora Gencer, TEYEV yararına konser..
    25. "Hocalı Katliamı'nın acısını daima..
    26. Aytaç Arman, son yolculuğuna uğurlanıyor
    27. Gümüşhane’de Süleymaniye Kış Turizm..
    28. Senegal Milli Takımı’na Türkiye’den 3..
    29. SP liderinden Erdoğan'a şaşırtan anket..
    30. Türk Telekom ve Nokia’dan bulut..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor