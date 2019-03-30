0553 313 94 23

Toprak Günü’nde binlerce Filistinli işgal güçleriyle çatıştı: 2 yaralı

Batı Şeria’nın El Halil şehrinde Toprak Günü’nün 43.

30 Mart 2019 Cumartesi 18:06
Toprak Günü’nde binlerce Filistinli işgal güçleriyle çatıştı: 2 yaralı

Batı Şeria’nın El Halil şehrinde Toprak Günü’nün 43. yıldönümünde Filistinli gençler ile İsrail işgal güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu 2 Filistinli yaralandı.


İşgal altındaki Batı Şeria’nın birçok şehrinde Toprak Günü’nün 43. yıldönümünde Filistinliler gösteri yaptı. Gösteriye katılan Filistinli gençler Filistin’in kurtuluşuna kadar direnmeye devam edeceklerini söyledi. Batı Şeria’nın El Halil şehrinde Filistinli gençler ile İsrail işgal güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Gösterilere katılan Filistinli gençlerden 2’si İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı. İsrail askerleri gösterilerin üzerine göz yaşartıcı gaz bombası attı. Filistinli gençler ise İsrail askerlerine karşı taş ve şişeler fırlattı. Filistinli gençler önümüzdeki günlerde de işgalci İsrail askerlerine daha çok direnç göstereceklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 18:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Patenle kayan gencin ayağı otobüsün altında kaldı
    1. Patenle kayan gencin ayağı otobüsün..
    2. İspanyol aşırı sağına karşı..
    3. Kayapınar yerel seçi sonuçları 2019 |..
    4. Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    5. Balıkesirli gençler plajları yaza..
    6. Çorum’da 397 bin 233 seçmen oy..
    7. Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına..
    8. KKTC'de korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
    9. Bağlar yerel seçi sonuçları 2019..
    10. KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek
    11. AK Parti'nin Bağcılar mitingi
    12. Idai Kasırgası'nda ağır bilanço: 746..
    13. Basketbolda maçın ardından
    14. Hakkari'de 25 kilo eroin ele geçirildi
    15. Nakliye komisyoncusu, tartıştığı..
    16. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
    17. YTB destekli "Köprü Akademi" Projesi
    18. Kayıp market işletmecisi ormanda ölü..
    19. Yüksekova’da mezra yoluna çığ düştü
    20. Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisine..
    21. Türkiye sandık başına gidiyor
    22. Ordu Valisi'nden 'terör saldırısı'..
    23. Vali aracını durdurup yoldaki..
    24. 45 günlük Zeynep bebek zatürreden öldü
    25. Seçim yasakları başladı
    26. Sarıçam yerel seçim sonuçları 2019 |..
    27. Futbol: Hazırlık maçı
    28. Trabzonspor, Novak’ın sağlık durumuyla..
    29. Hatay’da şüpheli paket paniği
    30. Toprak yığını altında kalan işçiyi..
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'