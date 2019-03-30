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Toprak Günü’nde binlerce Filistinli gösteri yaptı

Geçtiğimiz yıl 30 Mart’ta başlayan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nün birinci yıl dönümünde ve 43’üncü Toprak Günü’nde binlerce Gazzeli İsrail’in Filistin’i işgalini protesto için İsrail sınırında toplandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 16:12
Toprak Günü’nde binlerce Filistinli gösteri yaptı

Geçtiğimiz yıl 30 Mart’ta başlayan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nün birinci yıl dönümünde ve 43’üncü Toprak Günü’nde binlerce Gazzeli İsrail’in Filistin’i işgalini protesto için İsrail sınırında toplandı.


Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nün birinci yılında onlarca gönüllü, göstericilerin İsrail sınırına yaklaşmaması için gayret gösterdi. Kliniklerin önünde ambulanslar kuyruk oldu. Hamas polisi sınır çitlerinin oldukça uzağındaki mevzilerinden durumu izledi.


Göstericilerden bir kısmının sınıra yaklaşması üzerine İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz bombası ile karşılık verdi. Filistin Kızılay Derneği bugün öğleden sağlık görevlilerinin yaralanan 33 Filistinliyi tedavi ettiğini açıkladı. Filistinlilerin 4’ünün kurşun yarası aldığı, 2’sinin plastik mermi ile yaralandığı, 12 kişinin atılan göz yaşartıcı gaz bombası kutularından, 15’inin de atılan gaz bombasından solunum rahatsızlığı çektiği belirtildi.


İsrail askerleri Filistinli göstericilerin kendilerine taş fırlattığını ve otomobil lastiklerini yaktıklarını, sınır çitine birkaç el bombası ve patlayıcı madde fırlattıklarını söyledi. İsrail ordusu, Filistinli göstericilere gösteri dağıtma yollarıyla karşılık verdiklerini ve standart çalışma prosedürlerini kullandıklarını söyledi.


Hamas’a yakınlığıyla bilinen bir gazete, Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nün birinci yılını doldurmasında gerilimin azaltılması için İsrail ile bir anlaşma yapıldığı haberi yer aldı.


Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazze’nin İsrail sınırında bir yıl süren toplu gösterilerde İsrail’in 260 Filistinliyi öldürdüğünü, 7 bin Filistinliyi de yaralandığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:12
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