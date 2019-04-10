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Toprak Günü münasebetiyle Gazze'de Filistin kültürü tanıtılıyor

Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 43. yıl dönümü dolayısıyla "Filistin Kültürel Mirası" sergisi açıldı

10 Nisan 2019 Çarşamba 20:02
Toprak Günü münasebetiyle Gazze'de Filistin kültürü tanıtılıyor

GAZZE (AA) - Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 43. yıl dönümü dolayısıyla "Filistin Kültürel Mirası" sergisinin açılışı yapıldı.

Gazze Belediyesi'nin kurduğu El Sanatları Köyü'nde 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 43. yıl dönümü münasebetiyle Filistin kültürünü tanıtmak için açılan sergide el emeği ürünler yerini aldı.

Ev yapımı yiyecekler, geleneksel yufkalar, el işi nakışlar, süs eşyaları ve takılar tezgahlarda yerini alırken, Filistin geleneksel çömlek sanatı yapan ustalar ile ressamlar da etkinliğe katıldı.

El Sanatları Köyü Yöneticisi Nehad Şegelih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gün süren sergide yeni nesillere atalarının kültürünü tanıtan köşeler bulunduğunu, bu şekilde onlara Filistin kültürünün gösterildiğini belirtti.

Şegelih, etkinliğin yapıldığı bu sembolik köyün İsrail'in geçen yıl düzenlediği saldırılarda yıkıldığını ancak yeniden inşa ettiklerini aktardı.

Geleneksel takıların bulunduğu tezgahın sahibi Ahlam Ahmed, kültürünü yansıtan takılar ürettiğini, bazılarının ulusal semboller içerdiğini belirterek, "Bugün buraya Filistin Toprak Günü'nü yad etmek ve kültürel mirasımıza destek vermek için geldik." dedi.

- Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi, gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak ve vatan konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi görülüyor.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 20:02
  1. Filistin
  2. Gazze
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