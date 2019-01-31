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Toprak ev yağmurdan yıkıldı, bir aile ölümden döndü

Adıyaman’da, etkisini aralıklarla devam ettiren yağmur yağışı 3’ü çocuk 5 kişilik ailenin kaldığı toprak evin yıkılmasına neden oldu. Sabaha karşı yıkılan evde kalan 5 kişi ölümden döndü

31 Ocak 2019 Perşembe 06:30
Toprak ev yağmurdan yıkıldı, bir aile ölümden döndü

Edinilen bilgilere göre, Musalla Mahallesi Adıyaman Şeyh Muhyiddin Arabi Cami yakınlarında ikamet eden Ramazan ve Yıldız Şahin çiftinin kaldığı toprak ev, sabaha karşı belirli aralıklarla yağan yağmur yağışından dolayı yıkıldı.

3 çocukları ile birlikte evin bir odasında yatan Ramazan ve Yıldız Şahin çifti, evin çökmesi ile büyük panik yaşadı. İHA'nın haberine göre; 5 Kişilik ailenin uyudukları odanın dışında kalan evin diğer yerleri adeta yerle bir olurken gürültüye uyanan vatandaşlar Şahin ailesinin yardımına koştu.

Pencereden komşuları tarafından çıkarılan aile olayı yara almadan atlatırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yıkılan evde ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Bütün eşyaları yıkılan ev altında kalan aile daha sonra bir komşusunun evine geçti.

"Korkudan dilim dönmüyor"

Olay anını anlatan Yıldız Şahin, “Saat 03.30’da ev yıkıldı komple. Biz yatıyorduk, Biz önce bilmedik, ses gelince sese kalktık biz. Beş kişi içerideydik. Yağmurdan oldu. Biz yukarıda bir odada yatıyorduk. O yıkılmadı ama geriye kalan hepsi yıkıldı. Biz pencereden çıktık. Korkudan dilim dönmüyor. Evet sesten ve çocuklarıma bir şey olacak diye korktum. Çok büyük bir ses geldi, sese uyandık. Şimdi komşulardayız. Gece saat 03.30 nereye gideceğiz” dedi.

Ramazan Şahin ise, “Gece saat 03.30 gibi bir ses geldi. Kalktım ki bizim ev komple yıkılmış. Çocukları pencereden dışarıya çıkarttım. Son anda çıktık. Yani çıkmasaydık çocuklar altta kalabilirdi. Şu an komşuda oturuyoruz, sabaha kadar beklemek zorundayız. Ev yağmurdan dolayı yıkıldı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 06:30
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