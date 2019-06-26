Toprak döküp yol kapatan esnafa belediye’den cevap

Yalova’nın Taşköprü beldesinde sanayi esnafının toprak döküp kapattığı yol ilgili açıklama yapan Belde Belediye Başkanı İsmail Arslan, alanın temizlenip düzenlendiğinde sanayi esnafınında memnun olacağını söyledi.

Taşköprü Belde Belediye Başkanı İsmail Arslan geçtiğimiz günlerde belediye meclis kararıyla belediye devredilen yola toprak döküp kapayan sanayi sitesi esnafına cevap verdi.

Arslan yeşil alan olduğu iddia edilen bölgenin imar yolu olduğuna dikkat çekerek, "Şuanda hiçbir ağaç kesilmemiştir. Sanayi Sitesinin sınırları bellidir. Yollar, yeşil alanlar, dükkanların metrekareleri bellidir. Esnafımızın zor şartlarda ekmek mücadelesi verdiklerinin farkındayız. Belediye olarak kendilerine gerekli kolaylık zaten gösterilmektedir ve gösterilmeye de devam edilecektir. Bu alan atık alanı haline gelmiş bir yerdir ve şu anda içler acısı haldedir. Burada belediyemizce yapılmak istenen, çevre düzenlemesi ve temizliği ile yol yapımıdır. Bunu yaparken tabi ki korunması gereken ağaç varsa korunacaktır ve bu çalışmaların tamamı sanayi sitesi yönetimi bilgilendirilerek yapılmaktadır. Utanç duyulan bu alan düzenlenip temizlendiğinde sanayi esnafımızda memnun olacaktır. Ayrıca yol ile sanayi sitesini ayıracak yaklaşık 750 metre uzunluğunda tel çit de sanayi sitesi yönetimimizin bilgisi dahilinde belediyemizce yapılacaktır" dedi.