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"Toprak, Deniz ve Can,Kenan Sofuoğlu'nu geçecek"

- Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar:"Toprak Razgatlıoğlu, Deniz ve Can Öncü kardeşler, Kenan Sofuoğlu gibi bir dünya şampiyonunun yanında yetişme, onunla antrenman yapma şansına, imkanına kavuştu. Toprak, Deniz ve Can, derece itibarıyla çok yakın bir zamanda Kenan Sofuoğlu'nu geçecek" - "(Dünya Motokros Şampiyonası) Avrupa Gençler Şampiyonası ve Dünya Kadınlar Şampiyonası finalini aynı paket içerisinde Afyonkarahisar'a aldık"

06 Nisan 2019 Cumartesi 11:42
"Toprak, Deniz ve Can,Kenan Sofuoğlu'nu geçecek"


ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, motosiklet yarışçıları Toprak Razgatlıoğlu, Deniz ve Can Öncü kardeşlerin, kendilerini yetiştiren dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun derecelerini geçeceğine inandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonuyla Antalya Expo Center'da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi'ne (HESTOUREX 2019) katılan Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin motor sporlarında potansiyelinin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Motor sporlarında Avrupa ve dünya ile rekabet eden sporcular yetiştirme gayreti içinde olduklarını dile getiren Uçar, şöyle konuştu:

"Milli bir kahraman olan ve şu anda da milletvekilimiz olan Kenan Sofuoğlu'nun açtığı bir kariyer yolu var. O yolu takip eden 10'a yakın sporcumuz var. Kenan Sofuoğlu'nu talebesi Toprak Razgatlıoğlu zaten pistteki antrenmanlarda neredeyse yakalamış durumda ve biz geçeceğine inanıyoruz. Kenan Sofuoğlu çok büyük bir dünya değeri, dünya şampiyonu. Fakat yetiştirdiği sporcular onu geçecek. Önümüzdeki günlerde bunu da yarışlarda göreceğiz. Çünkü teknik ve ekonomik imkanlar sebebiyle Kenan Sofuoğlu, bu spora Toprak, Deniz ve Can Öncü kardeşlerden çok daha geç başladı. Toprak, Deniz ve Can, Kenan Sofuoğlu gibi bir dünya şampiyonunun yanında yetişme, onunla antrenman yapma şansına, imkanına kavuştu. Toprak, Deniz ve Can, derece itibarıyla çok yakın bir zamanda Kenan Sofuoğlu'nu geçecek."


- "Afyonkarahisar'a iki kat fazla sporcu gelecek"


Federasyon Başkanı Uçar, Türkiye'de ilk ve orta derecede eğitim gören 19 milyon öğrenci olduğunu, bunun da büyük bir potansiyel anlamına geldiğini belirterek, ülkede yapılan her ulusal ve uluslararası organizasyonun bu potansiyeli harekete geçmeye teşvik ettiğini anlattı.

Her organizasyonu yeni Kenan Sofuoğlu, yeni Toprak Razgatlıoğlu kazanmak noktasında değerlendirdiklerine işaret eden Uçar, şunları kaydetti:

"Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. etabına geçen yıl Afyonkarahisar'da ev sahipliği yaptık. Bu yıl da 7-8 Eylül'de yine Afyonkarahisar'da genişletilmiş bir şekilde bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Yarışmada, MX2 ve MXGP formatında iki organizasyon gerçekleştiriyorduk. Bunlar, dünya şampiyonası ve bir alt kategorisi. Organizasyonumuzun, 'Dünyanın en iyi altyapısı' ve 'En iyi medya merkezi' ödüllerini 2018'de almasıyla yeni bir organizasyon boyutuna geçtik. Avrupa Gençler Şampiyonası ve Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın finalini aynı paket içerisinde Afyonkarahisar'a aldık. Uluslararası Motosiklet Federasyonu, 'Siz çok iyi bir organizasyon çıkardınız, bu iki organizasyonu da yapacak olursanız size verelim.' diye talepte bulundu. Dolayısıyla yabancı sporcu sayımız en az ikiye katlanmış oldu. Şu anda da antrenmanlar ve parkur tanıma projeksiyonuyla yüzlerce, hatta binlerce sporcu Afyonkarahisar'a geliyor, oradan faydalanıyorlar. Devamında da inşallah eylül ayı içerisinde çok büyük bir heyecan fırtınasını yine Afyonkarahisar'dan yaşayacağız."

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 11:42
  1. Antalya
  2. Bekir Yunus Uçar
  3. Can Öncü
  4. Dünya Motokros Şampiyonası
  5. Kenan Sofuoğlu
  6. TMF
  7. Toprak Razgatlıoğlu
  8. Türkiye Motosiklet Federasyonu

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