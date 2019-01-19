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Toprak analiz desteğinde süre uzatıldı

Bitkisel üretime yönelik toprak analizi desteğinden yararlanmak için geçerli olan süre uzatıldı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 09:52
Toprak analiz desteğinde süre uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, toprak analizi desteğinden yararlanma şartlarında düzenleme yapıldı.

Buna göre, toprak analizi yapılan parsellere ait koordinat verilerinin, laboratuvarlar tarafından laboratuvar bilgi sisteminde (LABBİS) 15 Şubat 2019'a kadar kayıt altına alınması gerekecek.

Bu süre 31 Aralık 2018'de sona ermişti.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:52
  1. Bitkisel Üretim
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı
  3. toprak analiz desteği

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