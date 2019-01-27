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Toprağa gömülü terörist cesedi bulundu

Ağrı Valiliği, önceki günlerde Ağrı Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'ya yönelikdüzenlenen operasyonda toprağa gömülü terörist cesedi ile 15 mutfak tüpü bulunduğunu bildirdi.

27 Ocak 2019 Pazar 15:43
Toprağa gömülü terörist cesedi bulundu

Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü terörist cesedi ile 15 mutfak tüpü bulundu

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki günlerde Ağrı Dağı bölgesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda ekiplerin bölgede arama tarama yaptığı belirtilen açıklamada, aramalarda toprağa gömülü PKK/KCK'lı teröristin cesedi ile 15 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ele geçirildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:43
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