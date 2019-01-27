Toprağa gömülü terörist cesedi bulundu
Ağrı Valiliği, önceki günlerde Ağrı Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'ya yönelikdüzenlenen operasyonda toprağa gömülü terörist cesedi ile 15 mutfak tüpü bulunduğunu bildirdi.27 Ocak 2019 Pazar 15:43
Ağrı Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü terörist cesedi ile 15 mutfak tüpü bulundu
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki günlerde Ağrı Dağı bölgesinde operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda ekiplerin bölgede arama tarama yaptığı belirtilen açıklamada, aramalarda toprağa gömülü PKK/KCK'lı teröristin cesedi ile 15 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü ele geçirildiği kaydedildi.
YORUM YAZ