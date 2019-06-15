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Toprağa gömülü kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Uzunmustafa Mahallesi’nde toprak altında bulunan kediyi Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
Toprağa gömülü kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Uzunmustafa Mahallesi’nde toprak altında bulunan kediyi Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma anı cep telefonu görüntüsüne yansıdı.


Olay, Düzce’nin Uzunmustafa Mahallesi 848. sokakta meydana geldi. Akşam saatlerinde evlerine giden iki kadın etraftan kedi yavrusu sesi duydular. Sesi dinleyen kadınlar kediye rastlayamadılar ancak kedi yavrusu sesinin artarak devam ettiğini fark edince durumu hemen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. İtfaiye ekipleri çevrede yaptıkları incelemede toprağa gömülmüş halde kedi yavrusu olduğunu gördüler. İtfaiye eri elleriyle toprağı dikkatli kazarak kedi yavrusunu gömülü olduğu yerden çıkardı. İtfaiye erinin kediyi çıkardıktan sonraki sevinci ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kurtarılan yavru kedi Düzce Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Yapılan tedavisinin ardından doğaya bırakılan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
  1. doğa

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