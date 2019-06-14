Toprağa gömülü bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi Konya’nın Akşehir ilçesinde boş bir arsada toprağa gömülü bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya’nın Akşehir ilçesinde boş bir arsada toprağa gömülü bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de bulunan boş bir arsaya uyuşturucu hap gömüldüğü ihbarını alan Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Arsada bir süre izleme yapan polis ekipleri, herhangi bir hareketlilik olmaması üzerine belirtilen yeri kazdı. Yapılan kazıda bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, uyuşturucu hapı arsaya gömen kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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