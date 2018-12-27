0553 313 94 23

Toprağa gömdüğü sahte içkilerle yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda, metruk evlerin altında ve toprağa gömülü halde 11 bin 864 adet sahte içki ele geçirildi, bir kişi de gözaltına alındı

27 Aralık 2018 Perşembe 18:04
Toprağa gömdüğü sahte içkilerle yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen operasyonda, metruk evlerin altında ve toprağa gömülü halde 11 bin 864 adet sahte içki ele geçirildi, bir kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkilerin piyasaya sürülmesini engellemeye yönelik çalışmalarını artıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Şişeci Ö." olarak bilinen şüpheli Ö.D'yi takibe aldı.

Yaklaşık 1 ay süren takip sonucu Ö.D'nin, yüklü miktarda ürettiği şarapları "yıllanmış ve eskitme" sözüyle, yüksek ücretlere piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi.

Şüphelinin, şarapları Altındağ'da metruk evlerin altında ya da bu evlere yakın boş arazilere gömerek sakladığı belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, söz konusu yerlere operasyon düzenledi.

Toprağa gömülü haldeki şişelere zarar gelmemesi için kazı çalışmaları, ilgili şube müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Söz konusu evlerin altında yapılan aramalarla yürütülen kazı çalışmaları sonucu, 11 bin 864 adet sahte içki ele geçirildi. Operasyonda, şüpheli Ö.D. de gözaltına alındı.

Şüpheli Ö.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun"a muhalefetten işlem yapıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:04
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  2. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
  3. yılbaşı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polislerin "cinsel saldırı" davası
    1. Polislerin "cinsel saldırı" davası
    2. Mustafa Cengiz, Anıtkabir'i ziyaret etti
    3. Toprağa gömülü halde bulundu! Tam 3..
    4. GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da akaryakıt..
    5. Sakarya'da 1 milyon 819 bin 200 TL..
    6. Milli Siber Kalkan Ahtapot Yazılımı..
    7. 2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne..
    8. Emekliye ocak zammı ne kadar?
    9. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    10. Tabipler Birliği'ne hapis cezası şoku!..
    11. Karaman'da eğitime kar engeli
    12. KKTC'de "Doğu Akdeniz’de Enerji..
    13. Yalova'da uyuşturucu operasyonları
    14. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    15. ABD'li komutan itiraf etti: Askeri..
    16. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl..
    17. Meksika'da Puebla Valisi ve eşinin..
    18. Sahte belgelerle dolandırıcılık yapan..
    19. Erzincan İliç 4,1 büyüklüğünde deprem!
    20. Yeni rektör pastayla uğurlandı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına Akşener'den yorum
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Suudi isimden küstah sözler! 'Bizim düşmanımız Türkiye'dir'
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez
    Karahasanoğlu: İnanıyorum ki Erdoğan o hataya düşmez

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi