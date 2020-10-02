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Korona Virüs Toplumun yüzde 100'ü kurallara uymadığı sürece vaka artışı durmayacak
Korona Virüs

Toplumun yüzde 100'ü kurallara uymadığı sürece vaka artışı durmayacak

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Vançelik, toplumun yüzde 100’ünün maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulanmadığı sürece vaka artışının durmayacağına dikkati çekerek, “Ne yazık ki tedbirsiz davrandığımız sürece virüs bizi cezalandıracak” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:15:00 -
Toplumun yüzde 100'ü kurallara uymadığı sürece vaka artışı durmayacak

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Vançelik, Türkiye'nin koronavirüste Avrupa ülkelerine göre çok daha başarılı sınav verdiğini belirterek, mücadeleyi ve ülkenin güçlü sağlık altyapısını değerlendirdi. Türkiye’de henüz vaka görülmeden önce sağlık ordusunun tedbirler almaya başladığını ifade eden Vançelik, şunları söyledi:

Fransa'nın 6 katına yakın yoğun bakım yatağımız var

"İspanya ile İtalya'da dramatik durumlar olunca herkes kaygılandı, ancak sağlık altyapımız diğer ülkelere göre hem daha güçlü hem de sağlık personel sayımız fazlaydı. Türkiye'nin yarı nüfusuna sahip Fransa'da 4 bin 500’ü erişkin toplam 7 bin 500 yoğun bakım yatağı var. Türkiye'de ise sadece erişkin yoğun bakım yatak sayısı 25 bin. Toplamda ise 40 bin. Salgında Fransa'da hastalar seçilerek tedavi edildi. Yaşlı hastaları ölüme terk edildi. Türkiye dünyada 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı açısından Almanya ile birlikte en iyi olan ülkelerden. Ancak bu güce rağmen virüsü durdurmanın şimdilik tek yolu tedbirlere uymak" değerlendirmesinde bulundu.

Başka çare yok

Sonbahar ve kışın hastalık riskinin artacağına dikkati çeken Vançelik, bu süreçte tedbirlere daha da sıkı riayet edilmesini istedi. Vançelik, "Zaman zaman rehavete düştüğümüz, toplu ve kalabalık alanlarda rahat ve tedbirsiz davrandığımız her durumda ne yazık ki virüs bizi cezalandıracak. Toplumun yüzde 100’ü maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığı sürece vaka artışı devam edecek. Aşı bulununcaya ve toplum aşılanıncaya kadar bu tedbirler dışında başka önlem yok" uyarılarını yaptı.

Gençleri de öldürüyor

Kovid-19'un basit hastalık olmadığını, Türkiye'de yaklaşık 6 bin 730 vefatın yüzde 71’inin 65 yaş ve üzeri olduğunu, gençleri de ölüm oranının sıklaştığını belirten Vançelik, şunları kaydetti: "Gençlerde hastalığı hafif geçirme gibi yanlış öngörü var. Hiçbir hastalığı olmayan gençlerde de Kovid-19 ağır seyrediyor. Ayrıca evlerine, anne baba ve komşularına bu hastalığı götürüp ölümlerine de neden olabilirler. Gençler bu büyük vebale girmemek adına kurallara çok dikkat etmeli.”

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