Toplumun inşasında öğretmen ve eğitimin rolü

Bir toplumun inşası; bir eğitim modeliyle öğretmen tarafından yapılır. Bir binanın inşasında ustanın maharetli olması ne kadar önemliyse, binanın inşasında kullanılan harç da o kadar önemlidir. Toplumun inşasında öğretmenin model olabilmesi için aldığı eğitim çok önemlidir. Eğer eğitimde Kur’anî ahlak verilmemişse, helal ve haramın sınırları öğretilmemişse, kul hakkına girmeyi, kul hakkı yemenin Allah katında ve toplum nezdinde ne kadar çirkin ve haram olduğu eğitimle verilmemişse, böyle bir eğitim modeliyle yetişen insanlarla istediğimiz bir toplum modeli inşa edemeyiz. Bunu gerçekleştirmediğimiz için bugün toplumda “Büyük balık küçük balığı yutar” kural ve anlayışı geçerli olmuştur. Gerçekten bugün toplumun gidişatına baktığımızda toplum tarafından istenmeyen bu kural işlenmektedir.

Bu eğitimle yetişen bireylerin oluşturduğu toplumların bozulması kaçınılmaz olur.

Sözde toplumun % 95’i Müslümandır diyoruz. Ama verilen eğitimin % kaçı Müslüman değerlerini taşıyor. Hesabını yaptınız mı? Düşündünüz mü? Toplumun inşasında eğitim ve öğretmen birbirini tamamlayan iki unsurdur. Birinin eksikliği diğerini olumsuz yönde etkiler. İyi öğretmen; iyi aile ahlakı ve iyi eğitimle yetişmiş demektir. Onun için devlet olarak nasıl bir model istiyorsak bunu eğitimle ve aile kurumuyla gerçekleştirmek mümkündür.

İslam’ın doğuşu; Kur’an eğitimiyle kısa bir zaman da iyilik tarafı ağır basan bir insan modeli inşa edildi. Eşi benzeri olmayan bu model, kısa zaman içinde bütün insanları aydınlatmış ve insanları o cehalet karanlığında aydınlığa taşımıştı.

Eğitimde başarılı olmanın modeli

Yüce Allah her insana ayrı ayrı kabiliyetler vermiştir. Eğitimin amacı bu kabiliyeti ortaya çıkarmak ve eğitimi bu kabiliyet üzerinde inşa etmektir. Bence eğitimin en önemli işlevi de bu olmalıdır. O da öğrencinin kabiliyeti hangi yöndeyse o dala öğrenciyi yönlendirerek eğitilmelidir. Böylelikle o öğrenciye kabiliyetine uygun bir eğitim verildiği zaman başarılı olacaktır. Bu başarı; okulun, kentin ve ülkenin başarısı olacaktır.

Örneğin matematik dersine kabiliyeti olan bir insan kolaylıkla matematik dersinin inceliklerine kadar kısa zamanda vakıf olabilecektir. Onun için o öğrenci ona yönlendirilmelidir. Bu konuda rahatlıkla öğrenci zirveye koşabilir. Diğer taraftan, kabiliyetlerde bu şekilde yönlendirme yapıldığı zaman o öğrenci de o dalda başarılı olacaktır.

O da kendi dalında rahatlıkla zirveye koşabilir. Kabiliyete göre bu yönlendirmeyi gerçekleştirecek bir eğitim sistemi ve bunu harfi harfine uygulayacak bir öğretmen modeli zorunlu olmalıdır. Öğretmenden eğitimle ilgili istediğimiz çalışmaların yapabilmesi içinde öğretmenin de toplumda en büyük isteği zamanın şartlarına göre geçim sıkıntısını çekmemesi gerekir. Öğretmenin görevini en iyi bir şekilde icra edilmesinde idarecilerin de rolü unutulmamalıdır. Bir eğitim sisteminin başarılı olması için öğretmeni de iyi motive edecek, liyakat ve ehliyet sahibi idarecilerin atamasıyla mümkün olur. İdareci çalışkan olduğu zaman, öğretmen daha iyi motive olur. Böylelikle eğitimde istediğimiz kaliteyi yakalayabiliriz.

Böyle bir eğitim sistemiyle ülkenin her dalda başarılı olmasını sağlayacak bireyler yetişir.