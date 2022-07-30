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Okur Postası 'Toplumun haklarını hiçe sayıyorlar'
Okur Postası

'Toplumun haklarını hiçe sayıyorlar'

Gazetemiz okurlarından Lütfü Caner 'Toplumun haklarını hiçe sayıyorlar' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 10:21:00 -
'Toplumun haklarını hiçe sayıyorlar'

Hani zaman zaman kork Allah’tan korkmayandan diye sık sık kullandığımız bir atasözümüz var? Eğer siz devlet olarak son yüz yıldır toplumda dini gereksizmiş gibi önemsemeyip sanki bir aksesuarmış gibi önemsiz kılarsanız, yeni yetişen nesillere dinini, diyanetini, insanlara ve canlılara karşı merhameti, insan haklarını, insanlara karşı saygıyı ve sevgiyi, insanların haklarına tecavüz etmenin çok büyük bir günah ve suç olduğunu öğretmezseniz; işte bugün karşı karşıya olduğumuz toplum profili ile karşı karşıya kalırsınız! Son yüz yıldır bu ülkede öyle bir kesim yetişmiş ki, kendi çıkar ve menfaati için toplumun bütün haklarını çiğnemeyi kendine hak sayıyor ve ben ticaret yapıyorum, bu ülkede serbest piyasa var ben aldığım malı istediğim fiyata satarım ve hiç kimse bana karışamaz diyorlar.. BU BAZI İNSANLAR KENDİ ÇIKAR VE MENFAATLERİ İÇİN BÜTÜN TOPLUMUN HAKLARINI HİÇE SAYIYORLAR!

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