Toplumun düzeni, aile düzeninden geçer

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş ayı olan Ramazan-ı şerif ayını müslümanlar olarak çok iyi değerlendirmeliyiz. Başımıza gelen musibetlerin nedenlerini, bu güne kadar yaptığımız iyi kötü amellerimizin fayda ve zararlarını derinlemesine tefekkür ederek, aile düzenimizi gözden geçirmeliyiz.

Toplumu ayakta tutan ana unsur, ailenin ahlak düzenidir. Aile bireyleri arasında ahlak düzeni olmazsa, yaşadığımız toplum düzeninde adalet, merhamet, sevgi, saygı, edep, barış ve huzur ve kardeşlik yok demektir. İslam ahlakıyla ahlaklaşan ailelerin bireyleri birbirleriyle kenetlenmiş tuğla taşları gibidir. Aile toplumun aynasıdır. Ailede anarşi olmazsa ülkemizin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarında anarşi olmaz. Huzurlu aileler olarak, birlikte kurduğumuz devletimizi, dış şer güçler ve içteki hainler yıkamayacaktır. Fitne ve fesatları bumerang gibi kendilerine dönecektir. Ahlaki değerlere önem veren aile bireyleri, diyanet işleri başkanının hutbesine muhalefet ederek, ahlaksız eylemleri meşru göstermezler.

Tarih boyunca, müslümanları mağlup etmek, tarih sahnesinden silmek için haçlı seferleriyle, ekonomik ve siyasi krizlerle, terör olaylarıyla saldıran şer güçler, istedikleri neticeyi almadılar. Müslümanları yenmenin tek bir yolun kaldığını anlayan zalimler, kültür emperyalizmi yoluyla hedeflerine müslümanların aile yapısını koymuşlardır. Düşman yıkıma aileden başladığına göre, müslümanlar olarak bizler de aile düzenimizi yeniden gözden geçirmek suretiyle, İslam ahlakına göre yeniden şekillendirmeliyiz. Müslüman bir milletin aile yapısı, İslam ahlakına uygun olmayan, Avrupa’nın köhnemiş iflas etmiş ahlaksız değerleriyle kurulursa o aile çökmeye, dolayısıyla birlikte yaşadıkları toplum ve o toplumun kurduğu devlet uzun vadede ayakta duramayacaktır. Düşman uzun vadeli çalışarak netice almaya çalışır. “Su uyur düşman uyumaz” atasözünü unutmamalıyız. Aileyi birbirine bağlayan İslam ahlakına dayalı sevgi, saygı ve itaattir. Sevenler sevdiklerine itaat ederler. Ailedeki mutluluk edep, saygı ve itaat toplumu ayakta tutan çok önemli bir görev olduğu unutulmamalıdır.