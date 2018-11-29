Toplumumuzda şiddet kol geziyor

Fatih Kahraman

“Toplumumuzda sıkça başvurulan bir hareket tarzı olan şiddeti sosyolojik açıdan tanımlamak gerekirse: Uygulayıcısı tarafından bilinçli olarak karşıdaki kişiye ya da kişilere, kurum ya da kuruluşlara hatta canlı diğer varlıklara çeşitli amaçlar adına çıkar elde etmek, onlara karşı üstünlük ya da hâkimiyet sağlamak, imtiyaz ya da ayrıcalık elde etmek, saygınlık veya sevgi kazanmak, kısacası maddi ve manevi menfaat amacıyla fizikî, sözlü, psikolojik ya da işaretler yardımı ile uygulanan kişi ya da kişilerin, kurum ya da kuruluşların yaşam, özgürlük, hak ve sağlıklarına zarar verici, bu hakları ortadan kaldıran ya da geçici süre ile bunların ortadan kaldırılmasını sağlayan hal ve hareketlerin tümüne şiddet denilebilir.”

Gücü yeten yetene…

Bazı spor dallarının şiddet içermesi, şiddet içerikli dizi ve filmlerin, çocuklar ve gençlerin oynadığı oyunların genellikle şiddet içerikli olması, aile içi geçimsizlik, tartışma ve kavgaların çocuklara yansıması, ekonomik sıkıntılar, borçlanma, anlayışsızlık ve sabırsızlıkla birlikte doyumsuzluğu da eklersek toplumdaki şiddetin büyük oranda sebeplerini görmüş oluruz.

Bakıyorsunuz kardeşler, eşler, arkadaşlar, akrabalar, sevgililer, baba- oğul-kız, ana-oğul-kız, yolcular, sürücüler, yayalar, esnaf, yerliler, yabancılar, amir-memur, işçi-patron arasında; evde, bağda bahçede, yolda, iş yerinde, sokakta, caddede, araçta, okulda gece ve gündüzde kısaca her halükarda şiddet var.

Şiddetin kol gezdiği bir toplumda sağlıklı yaşayabilmek, tedirgin olmamak ve güven duymak mümkün değildir. Çünkü hiç kimse nerede, ne zaman, ne şekilde ve nasıl bir şeyin başına geleceğini kestiremez. Üstelik şiddete karışmayıp engellemeye kalkanın başına daha çok şey gelmektedir. Çok garip günlerde yaşıyoruz gerçekten. Onun için denilmiştir ki: “Aklın bittiği ve sustuğu yerde son karar şiddete aittir.”

Kimi zaman her ne kadar şiddete bulaşmamak için sabahleyin evden çıkarken dualarınızı okuyup yola revan olsanız da, sizi çileden çıkaran bazı sürprizlerle karşılaşıp gurur meselesi yaparak kendinizi hiç ummadığınız bir şiddetin içerisinde görebilirsiniz Allah korusun. Bazen de normal kendi yolunuzda giderken bir maganda kurşununa hedef olabilirsiniz veya ansızın bir kavganın içerisinde bulabilirsiniz. Niye böyle? Çünkü kavga ve şiddetin olmadığı bir yer kalmamış ki.

Biraz da özlü sözlerle konuya bakalım: “Şiddet, yetersiz kimsenin son barınağıdır.”

“Sevgi insanIığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.”

“Şiddet ile hedefine ulaşılan zafer anlık olduğu için yenilgiye eşittir.”

“İlk yumruğu atan fikirlerinin yetersizliğini kabul etmiştir.”

“Biz kendimizi sevgi ile maskelenmiş şiddetIe yok ediyoruz.”

“Şiddet şiddeti besler.”

“Şiddet gören bugünün mazlumu, yarının şiddet gösteren zalimi olur.”

“Bir ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyor, öldürülüyorsa o ülkenin geleceği de ölüyor demektir.”

Peki çözüm nedir? Çözüm:

“Gerçek hiçbir zaman şiddet tarafından çürütülemez.”

“Her yarayı saran zaman değil sevgidir.”

“Sevgi ekilen yerde barış ve huzurla birlikte sevinç büyür.”

“İçinde sevgi barınan için, bütün dünya tek bir ailedir.”

“Beklemeyi bilen insan, her şeyi elde edebilir.”

“İnsanlarla yaşamak için biricik vasıta sabırdır.”

“Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin.”

“Sabır ve zaman, şiddet ve öfkenin yapabileceğinden çok daha fazla iş başarır.”

“Hoş görmek ve affetmek aşkın temelidir.”

“Hoşgörü, karşımızdakileri bizim istediğimiz gibi değil, kendi istedikleri şekilde mutlu edebilmek büyüklüğüdür.”

Konumuzu bir dörtlükle bitirip şiddetin olmadığı bir dünya ve hayat dileklerimizi iletelim.

“Sana senden olur her ne olursa,

Başın rahat olur dilin durursa,

Âlim olan hem güldür hem çiçek;

Cahil olan hem sığırdır hem eşek.” (La edri)