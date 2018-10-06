Toplumu ifsat ediyorlardı, Instagram hesapları kapatıldı

YouTube'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve son yıllarda çektikleri videolar ile yüksek miktarda paralar kazanan Başak Karahan, Furkan Yaman, Duygu Köseoğlu, Jahrein ve Unlost'un Instagram hesapları bugün kapatıldı.

Instagram Türkiye temsilcileri konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.