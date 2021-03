'Toplumsal Şiddeti Önleme Yasası'

Adalete duyulan güveni zedeleyen unsur, aslında adalet mekanizmasının tâ kendisidir. Kanunlarınız çok başarılı olmazsa ve uygulayıcılarınız adalet duygusunu içlerine sindirmemişlerse sonuçta adaletsizlik doğar. Adaletsizlik ise toplumun temel taşlarını yerinden oynatır. Adaletsizliğin olduğu, yargının ve polis teşkilatının yanlı veya güçsüz olduğu ülkelerde, çeteleşme ve mafyalaşma doğar. İnsanlar kendi adaletlerini kendileri sağlamaya çalışır ve akabinde bu kaostan nemalanan birileri çıkar.



Ülkemiz adalet ve devlet olgusunu yüzyıllardır bilir ve yaşar. Ancak, artık hakimlerimizin daha ciddi eğitilmesi ve kanunların daha da iyileştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Sosyal medyanın ve klasik medyanın etkisinden, baskısından kurtulmuş bir hukuk sistemi şüphesiz daha düzgün işleyecektir. Bugünlerde yeni Anayasa çalışmaları ve değişiklikler gündemde. Ancak içeriği henüz bilinmese de yeni bir Anayasa paketine ve kanunlara ihtiyacımız olduğu aslında bir gerçek. Lakin, şunu da bilmek lazım, “Siz hangi yasaları getirirseniz getirin, uygulanmayan yasalar aslında yok hükmündedir.”



Ancak kadınlara tanınan aşırı pozitif ayrımcılıktan, medyanın adalet üzerindeki etkisine, hakimlerin ikircikli kararlarından halkı çıldırtan saçma salıvermelere kadar konuşacak çok şey var ama burada konuşacağımız asıl mesele, bugün bunlar değil.



Beden, fiziki dokunulmazlık konusunda çok acil yasalara ihtiyacımız var. Yani, fiziki darp konusunda devletin kesinlikle müsamaha göstermemesi gerek. Küçük bir tokat, yumruk bile olsa kişinin fiziki ve bedeni dokunulmazlığı, fikir ve vicdan hürriyeti gibi devlet garantisi altında olmalı. En küçük tokat veya yumruk, hakaret, küfür bile olsa, ciddi ispatlanabilir bir tehdit karşısında konuyu çözmek için “Kabahat Mahkemeleri” kurulmalı. Ceza Mahkemelerinin haricinde kurulacak bu Kabahat Mahkemeleri tespit edilmiş iftira olmayan, küçük fiziki şiddet suçlarına ve kabahat sayılabilecek suçlara bakacak. Ceza mahkemelerinin aksine bu mahkemeler küçük darp ve kavgalarda, darp eden kişilere suçun boyut ve durumuna göre 3 günden 6 aya kadar zorlama hapsi cezası verecek.

Yani insanların fiziki dokunulmazlığı sağlanacak. Bir kadının bilmem bir yerine sadece dokunarak tacizde bulunan bir adam 6-7 yıl hapis alırken, bir erkeği saatlerce dövseler, küfredip, hakaret etseler, onuru gururu ile oynasalar, yine de neredeyse hiç ceza almıyorlar. Cinsel anlamda fiziki dokunulmazlık toplumda ve yasalarda yerleşmişken, aynı fiziki dokunulmazlık şiddet suçlarında, “Erkek kavgasıdır, kadın kavgasıdır bir şey olmaz, barışın gidin” şeklinde algılanıyor. Kurulacak, Kabahat Mahkemeleri işte buralarda devreye girecek. Yurt gibi yerlerde yüksek güvenliğe ihtiyaç duymadan şiddet uygulama alışkanlığı olan zorba kişiler, zorlama hapsine alınmalı. Zaten darp ve şiddetin boyutu daha büyük ise durum ceza mahkemelerine aksederek cezanın boyutu değişecektir.

Ancak bu Kabahat Mahkemelerinin vereceği küçük cezalar sonucunda; trafikte, yollarda, binalarda ve evlerde karşılaşabileceğimiz şiddet suçları bir anda son bulacaktır. 3 gün ile 6 ay arasında zorlama hapsi, Türkiye’de basit yaralama ve şiddetin önüne geçerek ileride doğacak daha büyük sorunları önleyecektir. Bir tokat dahi atsa, en az 1 ay hapse gireceğini bilen bir kişi bunu asla yapmayacak ve kendini frenleyecektir. Düşünsenize, trafikte durduk yere eşinizin çocuğunuzun önünde yolunuzu keserek sinkaflı küfürler ile size hakaret eden, ağzından salyalar akarak sizi darp eden bir “Öküz”ün bir gün bile ceza almadan, daha siz ifadenizi verirken sizden önce karakoldan çıkması, hanginizi yaralamaz?



Her gün televizyonlarda bu tarz haberleri izlemiyor muyuz? Engelliye şiddet, güçsüze şiddet, kadına ve çocuğa şiddet. Bundan hanginiz yaralanmıyor, etkilenmiyoruz? Güçlünün; güçsüz ve zayıf gördüğü kişiyi ezmeye kalkışması bu sayede engellenebilir. 5 yıl içinde 3 kez benzeri suçu işleyen kişi artık kabahatler mahkemelerinde değil, ceza mahkemelerinde yargılanmalı. Ceza Mahkemelerinin ve ceza evlerinin yükü artırılmadan basit bir yurt benzeri Kabahat evleri ve Kabahat Mahkemeleri sayesinde, toplumsal şiddetin bir kısmı çözülebilir. Zaten, kabahat sınırını aşan ve ciddi şiddet, organize ve çete durumlarında ise konu Ceza mahkemeleri tarafından çözülmekte.



Kabahat Mahkemelerinin ve Kabahat evlerinin zorlama hapsinin parasal değeri suçlular tarafından zorla tahsil olunur ve devlete ek yük getirmez. Kabahat evlerine atılan kişilere sabıka işlenmez ve 5 yılda 3 kez benzer suç işlememişse kabahat kaydı otomatik düşer. Sulh Ceza Mahkemelerinde verilen ve akabinde ötelenen cezalar, aslında çoğu zaman hiç ceza verilmemiş gibi oluyor ve birilerinin yaptığı çirkin davranışlar, yanlarına kâr kalıyor. Ya Kabahat Mahkemeleri benzeri bir uygulama veya mevcut Ceza Mahkemelerinde uygulanacak beden- fizik dokunulmazlığına dair zorlama hapis yasasının, yani toplumsal şiddeti önleme yasasının mutlaka çıkması gerek.



Toplumsal şiddeti önleme yasası tarzında bir uygulamanın, toplumun büyük çoğunluğunun her an karşı karşıya kaldığı basit şiddet suçlarını önleyeceği, hakaret ve basit tehdit suçlarının ve en önemlisi “Fiziki Dokunulmazlığın” bu şekilde önüne geçilebileceği kanaatindeyim..