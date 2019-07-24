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Toplumsal dayanışma mağazasından 4 bin 591 kişiye hizmet

Çayırova Belediyesi giymiyorsan giydir toplumsal dayanışma mağazası bu yılın ilk 6 ayında 4 bin 591 kişiye hizmet verdi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:36
Toplumsal dayanışma mağazasından 4 bin 591 kişiye hizmet

Çayırova Belediyesi giymiyorsan giydir toplumsal dayanışma mağazası bu yılın ilk 6 ayında 4 bin 591 kişiye hizmet verdi.


Çayırova’da yardımseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören toplumsal dayanışma mağazası belediye hizmet binasının girişinde faaliyetlerini sürdürüyor. Duyarlı vatandaşların gerek kendilerinin mağazaya getirdiği gerekse de belediye ekiplerinin yardımseverlerin evlerinden aldığı kıyafetler yıkama, ütüleme ve paketleme işlemlerinden sonra raflara yerleştiriliyor.


Kullanılmış kıyafetlerin temizlenip, ütülenip, yeniden kullanılır hale getirildiği mağazada her yaşa uygun giysiler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriliyor. Bu yılın ilk 6 ayında 4 bin 591 kişinin giyindiği mağaza ihtiyaç sahipleri vatandaşların kıyafet ihtiyacını karşılamada önemli bir boşluğu dolduruyor.


Her bir kıyafetin kullanım durumuna bakıp tamirini yapan, yıkayan ve ütüleyerek raflarda yerini almasını sağlayan mağaza çalışanları, aynı zamanda kıyafetlerin ulaşımında da ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyor. Çocuk, genç ve yetişkinlere göre her türlü kıyafetin bulunduğu mağaza gerek yardımsever, gerekse de giyim, konfeksiyon ve ayakkabı alanında da üretim veya satış yapan işyerlerinden bağışları kabul ediyor. Özellikle eğitim öğretim dönemi öncesinde belediye yetkilileri, ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerinin mağdur olmamaları için vatandaşları okul üniforması, ayakkabı, okul çantası gibi bağışlar yapmaya davet ediyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:36
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