Toplumsal Cinsiyet zırvası yeniden MEB’te Aile yapısını dinamitleyen ve Haçlı Batı zihniyeti ürünü olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin yeniden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda seçmeli ders kapsamına alındığı belirlendi.

Faruk Arslan İstanbul Haçlı Batı’nın toplumları eşcinselliğe yönlendirme projesi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin yeniden Milli Eğitim Bakanlığı’na sıçradığı ortaya çıktı. 2014-2016 yılları arasında ETCEP projesi altında MEB’e bağlı okullarda uygulanan ve sonlandırılan TCE zırvasının yeni dönemde “seçmeli hedef” kapsamında tüm okul idarecilerinin tercihine sunulduğu tespit edildi. Tüm okulların yıl sonu hedeflerini belirlemek üzere MEBBİS sistemi üzerinden oluşturulan E-Rehberlik modülünün Kişisel Sosyal Rehberlik Hedefleri kısmında “Stresle Baş Etme Becerileri”, “Sağlıklı Yaşam”, “Özgüven Geliştirme” gibi hedeflerin arasına “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” zırvasının da ilave edildiği belirlendi.

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