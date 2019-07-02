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Toplumsal Cinsiyet zırvası yeniden MEB’te

Aile yapısını dinamitleyen ve Haçlı Batı zihniyeti ürünü olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin yeniden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda seçmeli ders kapsamına alındığı belirlendi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:41
Toplumsal Cinsiyet zırvası yeniden MEB’te

 Faruk Arslan  İstanbul 

Haçlı Batı’nın toplumları eşcinselliğe yönlendirme projesi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin yeniden Milli Eğitim Bakanlığı’na sıçradığı ortaya çıktı. 2014-2016 yılları arasında ETCEP projesi altında MEB’e bağlı okullarda uygulanan ve sonlandırılan TCE zırvasının yeni dönemde “seçmeli hedef” kapsamında tüm okul idarecilerinin tercihine sunulduğu tespit edildi. Tüm okulların yıl sonu hedeflerini belirlemek üzere MEBBİS sistemi üzerinden oluşturulan E-Rehberlik modülünün Kişisel Sosyal Rehberlik Hedefleri kısmında “Stresle Baş Etme Becerileri”, “Sağlıklı Yaşam”, “Özgüven Geliştirme” gibi hedeflerin arasına “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” zırvasının da ilave edildiği belirlendi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:41
  1. İstanbul
  2. Haçlı Batı
  3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  4. Milli Eğitim Bakanlığı
  5. ETCEP
  6. TCE
  7. MEBBİS
  8. E-Rehberlik
  9. Kişisel Sosyal Rehberlik Hedefleri
  10. Stresle Baş Etme Becerileri
  11. Sağlıklı Yaşam
  12. Özgüven Geliştirme

YORUM YAZ

  • Abdullah MuratAbdullah Murat46 dk önce
    Zırvalık başkadır Şeytanlık başkadır. Bu o küçük çocukların temiz yerleri olan kalplerini Allahın büyük günah olarak bize gösterdiği ve bunları şeytandan olarak nitelendirdiği bu pislik ile kirletmek ki işte gerçek bir istismardır Allahın dinine seçmiş olduğu fıtrata aykırı olan ve çocukları hedef alan herşey çok büyük bir zulümdür. Bilinmelidirki o bozulmuş fıtratın üzerine müslümanlık asla olmaz işte bu din düşmanlarının ve şeytanın Allah düşmanlarının işidir. Bilerek veya anlamaz olarak bu şeytani işi yapmaktadırlar Bunlar asla gerçek merhamet erdemine ulaşamazlar Nesli Allahın bozmaya yönelik bu davranışlar şiddetli şekilde karşılanmalıdır. Çünkü din Allahın kadına ve erkeğe biçtiği fıtrattan ibarettir. Allahın yolunun engelleyicileri ise bozgunculardır. Bu işi çıkaranlar asla müslüman olamazlar Allahın kadına ve erkeğe biçtiği fıtrata hükümlerine boyun eğmemiş olanlar teslim olmuş değildir. Allahın hükümlerini istemeyen ve onun fıtratını boyasını üzerine uygun görmeyenler gayri müslimlerdir Lakin Allahın hükümlerini bir bütün olarak almak elzemdir. Zorunludur
  • AbdulvahitAbdulvahit50 dk önce
    Yav Ak partide Tayyip beyden başka adam yokmu? Yüzde 99 zunuz Tayyip beyin sırtında yük olmuşsunuz ALLAH İçin ya adam gibi milletin işleriyle uğraşın veya adam gibi bırakıp gidin. Her işe Tayyip beymi koşsun, adam yoruldu her ile yetişemiyor.
  • mikiforovmikiforov55 dk önce
    Chp nin Belediye başkan adayı 10 günlük belediye başkanlığında Etcep ile ilgili olarak Belediye meclisine tasarı sundu ancak kabul edilmedi.şimdi bu pislik projeyi Hükümetin organları Müslüman çocuklarına dayatıyorsa benim aklıma gelen birşey böyle bir pisliği bizim yerimize tercih edebileceğiniz adamlara yaptırmaya çalışmayın bize yaptırın biz iyi yaparız sadece müslümanlara hissettirmeden yozlaştırabilecek bozabilecek nitelik bizde var manasına geliyor. hükümetin KADEM istanbul Sözleşmesi ve 6284 ısrarının başka bir anlamı olduğu aklıma gelmiyor. Israrla uyarıyoruz Ama kaale almıyorlar seçim sonuçlarını görünce ah vah ederler onlara bu işi yürütmesi gerektiği aklını verenler Tıpkı ahmet davutoğlunun saçma politikalarında Reisin ısrar etmesi gibi bunda da ısrar etmesi BÜYÜK KAYBETTİRECEK
  • Fatih Sultan MehmetFatih Sultan Mehmet1 sa önce
    Neden şaşırıyorsunuz? Darvinizm, Kemalizm, Laiklik eğitimi yapan bir kurumdan her şey beklenir. Bunlar batı ne yaparsa aynısını yaparlar. Dinleri bu zaten.

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