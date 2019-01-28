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Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapanış toplantısı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger:- "Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için toplumsal cinsiyet eşitliği kilit bir öneme sahip"

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:14
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapanış toplantısı

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi", Ankara'da yapılan kapanış programıyla sona erdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan ile Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Sancar'ın katıldığı toplantıda projenin sonuçları ele alındı.

Özcan ve Sancar'ın yaptığı sunumların ardından konuşan Berger, kadın-erkek eşitliği odaklı cinsiyet projesinin önemli kazanımlar sağladığına işaret ederek, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığı artırmak adına daha çok çaba harcanması gerektiğini belirtti.

"Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için toplumsal cinsiyet eşitliği kilit bir öneme sahip." diyen Berger, özellikle AB'nin diğer ülkelerle ilişkileri bağlamında bu konuda yapılacak çalışmaların büyük önem taşıdığı vurguladı.

Berger, bu proje kapsamında kamu kurumlarıyla sivil toplum örgütleri arasındaki iş birliğini de güçlendirdiklerine işaret ederek, cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması adına Türkiye genelinde izleme platformları oluşturulduğunu söyledi.

Projenin kamu kurumları ile toplum arasında bir köprü oluşturduğunu dile getiren Berger, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği göstergelerinin izlenmesine yönelik eğitimler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Berger, AB'nin bu tür projelerde Türkiye ile ortaklığının sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını kaydederek, projeye iş birliği ve koordinasyon desteği için AB Başkanlığı ve CEİD'e teşekkür etti.

CEİD tarafından uygulanan proje 1 Mart 2017'de başlamıştı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi, cinsiyet eşitliği için çalışan sivil örgütlerin izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak, uygulamayı izlemekle görevli kamu kurumlarının faaliyetlerine destek olmak amacıyla tasarlanmıştı.

AB Başkanlığı'nın yararlanıcısı olduğu proje, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kars, Gaziantep ve Trabzon'da uygulanmıştı.



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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:14
  1. AB Başkanlığı
  2. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger
  3. CEİD
  4. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi

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