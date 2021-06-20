Toplumsal bağışıklık için aşılama ne kadar olmalı? Toplumsal bağışıklık ne zaman tamamlanır?

Aşı olanların sayısı aç oldu? Sağlık Bakanlığı canlı korona aşı takip sistemine göre, 20 Haziran 2021, Pazar günü saat 09:25 itibariyle toplam aşı yapılan sayısı 41.052.899 olurken, 1. doz aşıyı yaptıranların sayısı 26.700.506, 2. doz aşı olanların sayısı ise 14.352.393 kişi olduğu görülüyor.

Toplumsal bağışıklık için aşılama ne kadar olmalı?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, toplumsal bağışıklığa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İlhan, "DSÖ, mücadelenin hastalığın kontrol altına alınarak kazanılabilmesi için özellikle solunum yolu ile bulaşan corona virüslerde yüzde 60-70 oranındaki grubunun aşılanması ya da hastalık geçirerek bağışık olmasının gerektiğini söylüyor.

Nüfusun ne kadarı aşılanırsa korona biter?

Toplumsal bağışıklığın oluşturulabilmesi için hedef grubun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğinin altını çizen İlhan, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de 18 yaş üzeri vatandaşlara bakıldığında yaklaşık yaklaşık 60 milyon kişiden bahsetmek mümkün. Çünkü, 23 milyon 18 yaş altı gencimiz var. Bu doğrultuda Türkiye'de, 60 milyonun bağışıklanması gerekiyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, da toplumsal bağışılık konusuda nüfusun yaklaşık 60 milyonun aşı olması gerektiğine vurgu yapıyor. “Nüfusun yüzde 70’inin aşılanması gerektiğini vurgulayan Aydın, ancak bu şekilde toplumsal bağışıklığın kazanılabileceğini söylüyor: “Bizim 85 milyonluk nüfusumuzun yüzde 70'ini yaklaşık 60 milyon nüfusu aşıladığımız zaman yani 120 milyon doz ile salgın yönetimi açısından toplumsal bağışıklığı yakalamış salgın yönetimini kontrol altına almış oluruz”