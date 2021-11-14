Toplumsal bağışıklığın önündeki en büyük engel; aşı tereddüdü

Toplumun yeterli bir kısmının aşılanmasıyla hastalığın kişiden kişiye bulaşma riskinin azaldığını ancak aşı tereddüdü ve aşı reddinin toplumun tümünü etkilediğine dikkati çeken Köksal “Toplumsal bağışıklamadaki en büyük engellerden biri aşı tereddüdü ve aşı reddidir. Aşıya güvenmeme durumunu aşı tereddüdü olarak tanımlıyoruz. Aşıların bazılarını yaptırıp bazılarını yaptırmayabiliyorlar. Bu kişileri konuşarak ikna etmek mümkün. Aşı reddi ise tüm aşıları yaptırmama durumudur. 1990'lu yıllardan sonra gelişen bir akım. Çünkü bu jenerasyon çiçek hastalığını, tetanosa bağlı ölümleri yaşamadı. Maalesef bu aşı kararsızlığı ve aşı reddi yapanlar yüzünden toplumsal bağışıklamayı sağlamak mümkün olmuyor. Bu kararsızlık toplumun tümünü etkiliyor” dedi.