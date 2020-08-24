Toplumsal Adalet

Yasalarımızın evirilip gelişmesi ve güncellenmesi gerekiyor. Kadına şiddet, erkeğe şiddet ve hayvana şiddet ülkemizde ve dünyada çok yaygın bir sorun haline geldi. Kadına şiddet denildiği zaman medyanın etkisi ve “kadın televizyon spikerlerinin de etkisi” ile ciddi bir sosyal tepki oluşmasına karşın, erkeğe şiddet konusu hep basit bir kavga ve adi cinayetler olarak göze çarpmayan haberler haline geldi. Aslında ülkemizde şiddete eğilim, bütün canlılara karşı bir şiddet uygulama ve üstünlük kurma arzusu, hoşgörüsüzlük ve sinir-stres kontrolü sorunu var. Bunun için medya aracılığı ile toplumsal eğitim ve okul düzeyinde gençlik eğitimi yapılmalı. Ehliyet kurslarına da konu ile ilgili ders konulmalı. Ağır araç sürücüleri için formaliteden yapılan psiko-teknik raporundan bahsetmiyorum.

Halkın ciddi bir eğitim ve bilinçlenmeden geçirilmesi gerektiğinden bahsediyorum. Bunun akabinde şiddet eğilimli kişilerin, bu isteklerini uyguladıkları zaman cezasız kalmaları ise bambaşka bir sorun. Bırakın kavga olaylarını, bıçaklama, açık tehdit, darp, silahla tehdit ve yaralama bile artık “ceza almaz duruma geldi.” Mahkemelerin, cezaların ertelenmesi kararları ve yapanın yaptığının yanına kâr kalması ise bazı konularda içler acısı bir durum ve adaletsizlik oluşturuyor. Bu da insanlarda öç alma duygusu, toplumsal kin ve devlete, adalete güvensizlik duygusunu doğuruyor. Özellikle mahkemelerin bazı zanlıları (suçluluğu kesin ve tespitli vakalardan bahsediyorum) önce serbest bırakmaları ve durumun medyaya yansımasından sonra tekrar bir tutuklamanın olması, adalette bir standardın olmadığı duygusunu güçlendiriyor. Çok daha önceleri bahsettiğim gibi, “Medyanın Adaletine” sığınmak insanlarda bir alışkanlık haline gelmeye başladı.

Normal durumda mağdursanız, bir sorununuz varsa polisin, savcının ve mahkemelerin çok hızlı çalışarak adaleti ayakta tutması gerekir. Ancak başınıza gelen her olayda kendinizi, durumu medyaya taşımak zorunluluğunda hissediyorsanız, bu bambaşka bir sorunu önümüze getirir. Birincisi adalet mekanizmasının, polis sistemi dahil olmak üzere medyadan çok etkilendiği gerçeğini ve ikinci olarak “halkın sorunlarını çözmek için adalet, devlet yerine, medyaya başvurması ve güvenmesi sorunu.” Ceza yasalarımızın yenilenmesi gerektiği ve şiddete karşı en az 1-3 ay zorlama hapsi olması gerektiği kanaatindeyim. Siz şarkıcıları bile zorlama hapsi ile içeri alırken, yolda önünüzü kesen, ailenizin önünde sizi darp eden, bıçaklayan, küfredip ağır hakaretler eden vahşi insanlara adi kavgadır, hadi gidin barışın diyemezsiniz. Evinize girerek en özelini ve kalenizin (evinizin) güvenirliğini zedeleyen, psikolojinizi bozan, yıllarınızın birikimini çalan hırsızları arka kapıdan serbest bırakırsanız bu adalet değil, ödüllendirmedir. Evinizde yakaladığınız hırsızı silahla vurma hakkınız yokken, arabanızda üç beş kişiden dayak yerken silahınızı çekip kendinizi savunma hakkınız yokken, polis ve mahkemeler siz öldükten sonra sadece cesedinizi kaldırmaya mı gelecek? Enteresan bir şey de mahkeme sonuçlarının ve davet belgelerinin, her iki tarafın tam adres bilgilerini içermesi sorunu. Bir insan size karşı sıkıntı vermişse ve siz de o kişiyi dava etmişseniz, sürpriz bir şekilde sizin tam adresinizi ona, o kişinin tam adresini size gönderiyorlar. Yani, yarıda bıraktığınız işi tamamlayın mı demek isteniyor, anlamıyorum!

Ülkemizde genel bir şiddet problemi var ve yetkililerin bunu çözmek için pozitif adımlar atması, cezaların yeniden düzenlenmesi, toplumun eğitilmesi gerekir. Kadına şiddet olgusunun aşırı abartıldığı ve gerçek fiziki şiddet kavramından uzaklaşarak içinin boşaltıldığı düşüncesindeyim. Artık hemen her şeyi “bu da bir kadına şiddet” diyerek, herkes kendi haklılığını perçinlemeye çalışıyor. Elbette ki, kimse kadına ve çocuğa el uzatamaz ve uzatmamalı ama aynı şekilde kadın da erkeğe el uzatamaz. İşte bunun adı eşitliktir. Kadın ağzına geleni söyleyecek, küfredecek, sizi tekmeleyip bütün onurunuzu rencide edecek ama siz susacaksınız. Kadın üstünlüğüne kayan bir eksen olduk ama olmamalıyız. Bu bağlamda “İstanbul sözleşmesine de ihtiyacımız yok.” Zaten biz atadan, dededen gelen bir kültürle kadınlarımıza sahip çıkan, seven ve saygı duyan bir milletiz. Siz bakmayın televizyonlarda 3-5 hayvanın kadınlara eziyet etmesine; toplum bunlardan ibaret değil. “Ayrıca da mevcut kanunlarımızı daha da geliştirerek, genel şiddeti engelleme yönünde çok daha güzel sonuçlar alabiliriz.”

Devletler, halklarının hak ve hukuklarını, birilerinin dikte ettirdiği basit sözleşmelerle değil, kendi kanunlarıyla ve adalet mekanizmaları ile ayakta tutar. Bugün size İstanbul sözleşmesini dayatanlar yarın aynı şekilde Ankara sözleşmesi adı altında “Ermeni vatandaşların hak ve hukukları” diye bir şey getirirler. Sonuç olarak, unutmayın kadın her zaman baştacımız, annemiz ve kız kardeşimiz ama erkekler de babamız, erkek kardeşlerimiz ve çoğu zaman şehitlerimiz. Lütfen adalet terazisi ile oynamayalım çünkü devletleri ve toplumları adalet ayakta tutar ve bir toplumda adalet mekanizması yıkılırsa toplum; kin, nefret ve şiddet toplumu haline döner ve böyle bir toplumun da devamlılığı olmaz, kısa süre içinde parçalanmaya mahkûm olur.