Toplum psikolojisi derinden yaralanıyor... TV ekranlarında Müge Anlı rezaleti!

ATV’de yayınlanan Müge Anlı’nın ‘Tatlı Sert’ programında birkaç gündür Haziran ayında evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü araştırılıyordu.

Aleyna Çakır’ın ailesinin de katıldığı programda genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun cinayetle itham edildi. Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'ı darp ettiği anlara ilişkin görüntüler ve ses kayıtları yayınlandı.

"Suçlanan kişinin annesi intihar etti" iddiası

Televizyon ekranlarından yargıçlığa soyunan Müge Anlı’nın programının ardından Ümitcan Uygun’un Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak ifadesi alındı.

Aleyna Çakır'ın ölümünde suçlu gösterilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun, Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş bir alanda kafasından silahla vurulmuş biçimde ölü olarak bulundu.

Çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan Gülay Uygun’un intihar ettiği ileri sürüldü.

"Ölümümden Müge Anlı sorumludur"

Gülay Uygun’un ölümü sonrası açıklama yapan Ümitcan Uygun ve babası, talihsiz kadının geride "Ölümümden Müge Anlı sorumludur" yazılı bir not bıraktığını iddia etti. Müge Anlı’nın suçlandığı not incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na yollandı.

Ümit Can Uygun yaptığı açıklamada , "Ben şimdiye kadar çıkıp konuşmadım. Benim annem şimdi orada yatıyor. Aleyna'da orada yatıyor. Aleyna'nın anneleri babaları cayır cayır ağlıyorlar. Kendi babası kızına tecavüz eden kansızın biridir. Bakın bunu kimse unutmasın. Kendi babası kızına tecavüz edipte televizyonda bağıran insanlardır. Şimdiye kadar hep sessiz kaldım. Avukatım bana sessiz kalacağız dedi. Ama bu saatten sonra kimse susmayacak. Sizin yüzünüzden dolay benim annem orada yatıyor. Bu ölümden de Müge Anlı ve yanında çalışıp da beni 24 saat arayanlar suçludur. Oğlum buraya bağlan diyenlerdir. Bizzat hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Gülay Uygun’un eşi Durak Uygun ise eşinin geride mektup bıraktığını iddia ederek, "Benim eşim Müge Anlı'nın bir kelimesine kendinin öldürdü. Benim eşim yanına yazmış benim ölüm nedenim Müge Anlı'dır demiş. Benim eşim o kadar gururlu ki dayanamadı. Onları Allah'a havale ediyorum" açıklamasında bulundu.

TV ekranlarında Müge Anlı rezaleti

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı’nın sunduğu ‘Tatlı Sert’ adlı program emniyet ve yargının yapması gereken görevi üstlenmeye çalışılması nedeniyle ağır eleştiri alıyor. Son yaşanan olayın ardından sosyal medyada Müge Anlı'ya tepki gösteren kullanıcılar "Toplum psikolojisi derinden yaralanıyor" yorumunda bulundu.

En mahrem bilgileri ve uygun olmayan ailevi meseleleri milyonların gözü önünde tartıştıran ve toplumda psikolojik yıkım yaşanmasına neden olan Anlı’nın programı sosyal medya da büyük tepki çekiyor.

Yargıçlığa soyunuyor

TV ekranlarında yargıçlığa soyunan Müge Anlı’nın toplumun psikolojisini olumsuz etkileyecek konuları milyonlara duyuracak şekilde herkesin önünde tartışmaya açması ve hiç bir hukuki dayanağı olmadan insanları zan altına bırakacak şekilde yayınlar yapması söz konusu programın saçtığı tehlikeyi gözler önüne seriyor.

Devletin yargı ve emniyet güçleri görevinin başındayken televizyon ekranlarında bu tarz programların yayınlanması toplum vicdanını yaralıyor.

Palu skandalı ile gündeme gelmişti

Müge Anlı’nın tepki çeken programı daha önce Palu ailesi rezaletiyle gündeme gelmişti.

Programa başvuran Palu ailesi, uzun bir süre Türkiye’nin gündemine oturdu.

Havva Palu, oğulları İsa ve Fatih Palu ile birlikte 2008 yılında kaybolan kızları Meryem ve ondan bir yıl sonra kaybolan torunu Melike'nin bulunmasını istemişti.

Ancak daha sonra ailenin bazı üyeleri hakkında çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi bilgiler ortaya çıkmış ve bu rezillikler her gün milyonlarca vatandaşaın evine kadar servis edilmişti.