'Toplum olarak artık bunlara karşı uyanık olalım'

ABD’nin değişmeyen terör politikası aynen devam etmektedir. Türkiye’nin dış politikadaki ağırlığını koyması ve dış olaylara müdahil olması ABD’nin istemediği bir durumdur. ABD tarafından koz olarak kullandığı ama Türkiye’nin silahlı kuvvetleri tarafından PKK ve PYD’ye operasyonlarla büyük darbeler vurarak kozunun elden gitme tehlikesinin yaklaşmış olması ABD’yi eski terör eylemini uygulamaya koymuştur. İşte İstanbul’da meydana gelen terör eylemi bu uygulamanın sonucudur. Herkes tarafından bilinen, bu bilindik terör eylemini uygulamaya koydular. ABD’nin bu terör eylemi toplum tarafından ezberlenmiş eskimiş oyunlardır. Bu nedenle Türkiye halkı bu terör eyleminin amacını bildiği için bugün teröre ve ağababalarına karşı tek vücut haline geldiler. Bunlarla amaç Türkiye’yi dize getirmek, kötü ve çirkin planları devreye koymak,Türkiye’nin uluslararası olaylara müdahil olmasını engellemek ve kaos ortamını oluşturarak hükümeti zor durumda bırakmaktır. Kendi maşası olan PKK ve PYD üzerindeki baskıları azaltmak ve muhaliflerin sesini yükseltmek amacıyla İstanbul’da bu terör eylemini gerçekleştirdiler. Bu eylem birçok algı operasyonunu gerçekleştirmek amacıyla yapıldı. Ancak güvenlik birimlerinin etkin çalışmaları sayesinde eylemcinin sağ olarak ele geçmesi olayın perde arkasının deşifre olmasını sağlayarak algı operasyonlarının önünü tıkadı. İleri günlerde güvenlik birimlerimiz bunlara göre yeni politikalar üreterek üst aklı ve maşasını zor durumda bırakacak eylem ve operasyonların yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlarımız teröre karşı tek vücut oldu. Bu nedenle bu terör eylemi ters teperek sahiplerine ayak bağı olduğu gibi uluslararası arenada da deşifre oldular.

Ülke bekası söz konusu olunca diğer şeyler teferruattır. Onun için ülkenin bekasını zarar verecek her türlü eylemi lanetlemek ve buna karşı tek vücut olmak düşmana korku, dosta güven vermek bekâmızın gereğidir. ABD’nin bu eylemlerdeki en büyük amacı, siyasetçilerin zayıf karnı olan iktidar hırsından faydalanarak istemediği, kendisine hizmet etmeyen ve isteklerini yerine getirmeyen iktidarı devirmektir. Dünden kalan ve insanlık suçu olan bu çirkin alışkanlıklarına devam etmektedir. Ancak Türkiye halkı bu oyunlara kanmayacak kadar tecrübe sahibidir. Halkı koyun gibi görenler halkın kanı ve canı üzerinde ve siyasetçilerin yumuşak karnı olan iktidar hırsını kullanarak onları da terör safına çekme ve iktidara karşı aynı zaman ülkeye karşı olan emellerini gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Vatandaşımız kuru ekmeğini yer ABD’nin hain planlarına dâhil olmaz ama bunu siyasetçiler için söyleyemem. Neden? Çünkü tarihte bunların çok benzerleri vardır. İktidar hırsı, aklı saf dışı ettiği için her türlü tehlikeli oyunlara kucak açarlar. Tarih müzesi bu tür vakalarla doludur. Şu yapar bu yapar demiyorum ama tarih buna benzer olaylarla doludur.

Türkiye’nin güçlenmesini, halkın birlik olmasını, refah seviyesinin yükselmesini ülkenin gelişmesini ABD ve ortakları için ölümdür. Gördün mü? İşte ülkemizi en ufak yarasını kullanarak kanser haline getirme alışkanlıklarını bırakmadılar; devam etmektedirler. Devletin görevi tüm bu oyunların meydana gelmesini önlemek ve deşifre etmektir. Halkı bu konuda detaylı bir şekilde bilgilendirerek onların yaymak istediği algı operasyonu hedefine varmadan etkisiz hale getirmektir. O zaman hedefine ulaşamazlar ve istediğini alamazlar. Sonuç olarak terörle ilgili şunu söylemek isterim. Süper güçler gelişmesini istemediği ülkelerin başına terör belasını sararlar. Bu ülkelerden biri Türkiye’dir. Toplum olarak artık bunlara karşı uyanık olalım. Bugüne kadar bu terör belasının Türkiye vermiş olduğu zararlarla yeni bir Türkiye inşa edilirdi. Türkiye’nin yoksullaşması, ekonominin bir türlü rayına oturmaması gelişme yolunda tökezlenmesi hepsi de ABD’nin Türkiye karşı kullandığı bu terör belasıdır. Toplum olarak dostumuzun ve düşmanımızın iyi bilinmesi gerekir, ki ona göre adımlarımızı atalım.