Toplum kurallara uymak zorunda! Bu savaşta en büyük düşman tedbirsizlik!

Türklerin kalabalık aile ve arkadaş gruplarıyla bir arada olmayı sevdiği için kurallara uymakta sıkıntı yaşayabildiğini dile getiren Tufan, “Ancak ortada bir savaş var ve bu savaşa sadece tedbirsizlik neden oluyor. En büyük düşman genellikle tedbirsiz davranan en yakın arkadaşınız ve yakın çevreniz oluyor, ondan bulaşıyor. Bu savaş, sağlık çalışanları ile kazanılamaz ve sadece tedavi ile de bir yere varılamaz. Bir şekilde kaynağın durdurulması lazım. Bu kaynak da toplumun kurallara uymamasıdır” dedi.