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Toplum için drone kullanma kılavuzu yayımlandı

Davos'ta, toplum yararına drone operasyonlarını başlatmak isteyen devletler için ilk defa Gelişmiş Drone Operatörleri Araç Seti yayımlandı- Devletlerin drone regülasyonlarını düzenlemede yaşanan zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için hazırlanan araç seti, güvenlik ve emniyeti sağlayarak drone'lerin hava sahasına hızlı erişimine de yardımcı olacak

25 Ocak 2019 Cuma 14:00
Toplum için drone kullanma kılavuzu yayımlandı

DAVOS (AA) - İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), toplum yararına drone operasyonlarını başlatmak isteyen devletler için ilk defa Gelişmiş Drone Operatörleri Araç Seti yayımlandı.

Devletlerin drone regülasyonlarını düzenlemede yaşanan zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için hazırlanan araç seti, güvenlik ve emniyeti sağlayarak drone'lerin hava sahasına hızlı erişimine de yardımcı olacak.

Açık bir kaynak olarak hazırlanan araç seti, aynı zamanda, benzer programları uygulamak isteyen hükümetlerin dikkate alması gereken özel adımları da içeriyor.

Araç seti, Ruanda ve İsviçre hükümetleri ile yapılan kapsamlı iş birliğinden sonra geliştirildi. Drone Innovator’s Network’un (DIN) çalışmalarından yararlanılarak hazırlanan araç setine, 5 kıtadan 10 sivil havacılık otoritesi, 8 uluslararası kurum ve 23 şirket katkıda bulundu.


- Andhra Pradesh eyaleti, araç setini ilk kullanan hükümet olacak


Gelişmiş Drone Operatörleri Araç Seti'nin yazarlarından Harrison Wolf, güvenli, kapsayıcı ve ölçeklenmiş drone'lerin kullanımının birçok ülkenin hedefi olduğunu belirterek, "Devletler, Afrika ve Avrupa’da dünyanın önde gelen drone teslimat projelerinin başarısından kendi ulusal sistemini geliştirmeyi öğrenebilirler." ifadesini kullandı.

Wolf, araç setinde, deneyimlerden sağlanan karşılaştırmalı analiz sayesinde devletlerin drone'ye yönelik düzenlemelere sıfırdan başlamak zorunda kalmayacaklarını aktararak, "Bu, devletlerin vakit kaybetmeden sosyal açıdan önemli ve sorumlu operasyonlara başlayabilecekleri anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'da 40 milyondan fazla nüfusu bulunan Andhra Pradesh eyaleti, araç setini ilk kullanan hükümet olacak. Tıbbı malzemelerin drone'ler ile eyalette dağıtılması üzerinde çalışılacak.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:00
  1. 49. Dünya Ekonomik Forumu
  2. klavuz
  3. uçangöz

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