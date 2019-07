Toplum Destekli Polislik 1 ayda 23 bin vatandaşa ulaştı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) tarafından 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerde 23 bin 753 vatandaşa ulaşılırken 10 bin 193 adet bilgilendirme materyali dağıtıldı.

Belirtilen tarihte TDP Şube Müdürlüğünce 2019 Geleceğe Atılan imzalar (ÇOGEP), 1845 Polis Korosu, ’Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim’, ’Pencerem Kapım Güvenli Yapım’, ’Sıcak Yuvam’, ’Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım’, ’Öğrencilerimiz Geleceğimiz’, ’Trafikte Eğitimli Çocuklar’, ’İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller’, ’Emniyetle Engelsiz Yarınlar’, ’Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım’, At Çiftliği gezisi ve TDP genel faaliyet ve çalışmaları yürütüldü. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Melikgazi İlçesi Yıldırım Beyazıt bölgesinde Mahalle Huzur Toplantısı düzenlenirken toplantıda mahalle muhtarları, kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri ve gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan 70 vatandaşa yönelik hırsızlık, asayiş, trafik, narkotik gibi konularda genel bilgilendirme yapıldı. Konular ile ilgili 350 bilinçlendirici broşür, sticker vb. materyal dağıtıldı. At Çiftliği projesi kapsamında;TDP Şube Müdürlüğü proje faaliyetleri çerçevesinde 50 engelli öğrenciye yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren At Çiftliği gezi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte görevlilerce basit güvenlik ve asayiş konularında bilgilendirmeler yapıldı. Yine At Çiftliği projesi kapsamında 2 gezi etkinliği düzenlenirken görevlilerce etkinliğe katılan 66 çocuk ve gence at çiftliği gezdirilerek mini hayvanat bahçesinde bulanan hayvanlar tanıtıldı. Çocuklar ve gençler ata bindirilerek eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. ’Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım’ projesi kapsamında 1 çalışma yapılmış olup, çalışmada 39 vatandaşa görevlilerce yüz yüze bilgilendirmeler yapıldı. ’Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim’ projesi kapsamında 6 çalışma yapılırken çalışmalarda 350 vatandaşa görevlilerce yüz yüze bilgilendirme yapıldı. 747 adet bilgilendirici bilinçlendirici broşür, sticker vb. materyal dağıtıldı. ’Pencerem Kapım Güvenli Yapım’ projesi kapsamında 2 çalışma yapıldı, çalışmalarda 168 vatandaşa görevlilerce yüz yüze bilgilendirme yapıldı, 168 adet bilgilendirici bilinçlendirici broşür, sticker vb. materyal dağıtıldı. ’Telefon Dolandırıcılığı Mağduru Olmayalım’ projesi kapsamında 5 çalışma yapıldı, çalışmalarda 476 vatandaşa görevlilerce yüz yüze bilgilendirme yapılırken bin 360 adet bilgilendirici bilinçlendirici broşür, sticker vb. materyal dağıtıldı. ’Trafikte Eğitimli Çocuklar’ projesi kapsamında 1 çalışma yapıldı, çalışmalarda 130 çocuğa görevlilerce basit trafik güvenliği konularında yüz yüze bilgilendirme yapıldı.

TDP Şube Müdürlüğünce belirtilen tarihte kentte bulunan bir alışveriş merkezine, Şehirlerarası Otobüs Terminaline, İldem Cumhuriyet mahallesi Merkez Cami ve Bürüngüz Camii önü ile Cumhuriyet Meydanı’nda ’Bilgi Paylaşım Standı’ açıldı. Standa 3 bin 480 vatandaşa yönelik hırsızlık, dolandırıcılık dilencilik, 155 polis imdat hattının kullanımı, internet ve sosyal medya güvenliği konularında yüz yüze bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalar yapıldı, 4 bin 930 adet broşür, sticker dağıtıldı. TDP Genel faaliyetleri kapsamında; görevlilerce Şehir Hastanesi Çocuk Bölümünde tedavi gören 25 çocuk, görevlilerce ziyaret edilerek moral ve motivasyon desteği verildi. Huzurevinde bulunan 50 yaşlı vatandaş ziyaret edildi. 2019 Yılı ÇOGEP ’Geleceğe Atılan İmzalar’ projesi kapsamında; 40 çocuğa yönelik düzenlenen ’Hobi Bahçesi’ faaliyeti, 20 çocuğa yönelik düzenlenen ’Okçuluk Kursu’ faaliyeti ile 20 çocuğa yönelik düzenlenen ’Keman Kurs’ faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. Yürütülen TDP genel faaliyet ve çalışmalarında; 1 mahalle huzur toplantısı, site ve apartman sakinlerine yönelik 18 toplantı, öğrencilere yönelik 11 bilgilendirme toplantısı, resmi kurum ve kuruluşlara yönelik 4 bilgilendirme toplantısı, sivil toplum kuruluşlarına yönelik 2 bilgilendirme toplantısı, esnafa yönelik 11 bilgilendirme toplantısı olmak üzere toplamda 47 toplantı düzenlendi. Hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yüz yüze yapılan çalışmalar olmak üzere toplam 4 bin 640 bilgilendirme faaliyeti yapıldı, 41 suç mağduru - destek ziyareti yapılarak sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocuk ve gençlere yönelik 7 sosyal ve kültürel etkinlik düzenlendi. Nişan, düğün, işyeri açılışı ve taziye olmak üzere 48 sosyal etkinliğe katılım sağlanarak engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik olarak da 44 sosyal yardım faaliyeti yapıldı. Mahalle polislerince sorumluluk bölgelerinde mahalle sakinlerince bildirilen metruk bina ve imar işleri sorunlarıyla ilgili olarak ilgili belediyelere 18 bildirimde bulunuldu.

15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasındaki TDP proje, genel faaliyet ve çalışmalarında toplam 23 bin 753 vatandaşa ulaşıldı ve 10 bin 183 adet broşür, afiş, sticker vb. bilgilendirme ve bilinçlendirme materyalleri dağıtıldı.