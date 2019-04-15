Toplum Destekli Polislerin minik ziyaretçileri Adana’da anaokulu öğrencileri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Adana’da anaokulu öğrencileri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Polisler miniklere çocuk polis kimliği ve oyuncak hediye etti.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce uygulanan “Polisimi Seviyorum, Emniyeti Geziyorum” projesi kapsamında, bu kez anaokulu öğrencileri polisleri ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen polisler onlara çocuk polisi kimliği, oyuncak ve balon hediye etti. Ayrıca çocuklar emniyette öğretmenler eşliğinde gezdirildi.

Proje kapsamında bugüne kadar yüzlerce anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi emniyete gezme imkanı buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.