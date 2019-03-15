Toplum Destekli polisler sağlıkçıları unutmadı Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan doktorlar ve sağlık çalışanları adına Bilecik İl Sağlık Müdür Vekili Uzman Doktor Ahmet Tuğrul Zeytin’e çiçek takdim edildi. Ziyaret esnasında samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede çalışmalar hakkında istişarede bulunuldu.

Öte yandan, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü görevlileri İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının tıp bayramını kutladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.