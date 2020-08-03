Mesut Yücetürk/KAYSERİ

Rabbimiz; “Bir toplum kendinde olanı değiştirmediği müddetçe Allah da onların durumunu düzeltmez” buyurur.

• Fertten-aileye, aileden-topluma topyekûn bir bozulma sürecinden geçtiğimiz malum.

İnsanlık dibe vurmaya doğru mu gidiyor? Yoksa önceki devirlerde vardı da bu kadar mı değildi bilmiyorum. Ve bir peygamber gelmeyeceği de aşikar.

• Elbette; Herşey zıttı ile kaimdir. İlkesine göre iyiliklerin/iyi insanların olduğu gibi kötülüklerin/kötü insanların olması gerekiyor. Bu bir yaratılış kanunu.

• Dünyanın hemen hemen her yerine insani yardım götüren, dünyaya insanlık dersi veren ülkemizde tecavüzler, katliamlar vb suçlarda da bir artış olduğu, komşuluk, arkadaşlık, bitme noktasına geldiği, akrabalığın can çekiştiği de bir gerçektir.

• Peki suçlu kim?

Kadercilere göre Allah.

Hani şeytan da Allah’ı suçlamış;

“Beni azdırmana karşılık onları saptıracağım. Muhlisler hariç” demişti.

Kimilerine göre de devlet. Yok İstanbul sözleşmesi imiş, yok bilmem ne imiş.

Asıl suçluyu ise Rabbim bildiriyor. Kim? Toplum.

Toplum, aileden. Aile de fertten oluşur.

• Hani yoldan sapmışlar için Allah ıslah etsin diye dua ederler ya. Allah kimseyi ıslah etmez. Allah kimseyi hidayete erdirmez. Allah kimseyi iman da ettirmez. Kul dilemediği müddetçe. Kul o iradeyi göstermek zorundadır. Yoksa Allah kimsenin durumunu düzeltmez yukarıdaki ayet mucibince.

• Ülkemizin %98’i müslüman. Peki Yaratanın kitabını anlayarak okuyanların oranı ne biliyor musunuz? %5

Toplumu ifsat eden alim kılıklı şeytani zihniyetler ve tipler olduğu gibi, Namaz kılan, sakallı, başörtülü, İslami şuurdan uzak müslüman kılıklı cahil ahlaksızlar da mevcut.

• Siz ticari ahlak dersi verilen bir okul gördünüz mü? Komşusunu, rakibini düşünen. Yok. Çünkü, her şey yok etmeye endeksli.

Peki çoğaltma hastalığına, makam, kariyer yükseltme hastalığına tutulanlara ne demeli?

Bunlar da dünyayı tapulama ve hükmetme peşinde değiller mi?

• Peki bu hırsların insana ve insanlığa zararından bahseden bir ders/okul duydunuz mu?

İş liyakat sahibine mi veriliyor?

Yok. Bizden olsun zihniyeti hakim.

İşi ehline vermez isen toplumun en altından en üstüne kadar bozulma kaçınılmazdır.

Elbette şimdi sistemi suçluyor değilim. Nihayetinde onu da getiren/üreten insan.

• Çünkü asıl suçlu insan. Fertten aileye, aileden topluma ve devlete kadar tek suçlu biziz.

• Suçlu; Adaleti ayakta tutmayan insanındır. Suçlu: Zalime, zulme karşı çıkmayan, iyiliği hakim kılmaya çalışmayan insanındır. Suçlu; İslami, insani, vicdani sorumluluğunu yerine getirmeyen, bana ne, nemelazım ikbal ve menfaat hastalığına tutulmuş insanlarındır.

• Faturayı kendi adımıza kendimiz kesiyoruz. Çünkü;

“Herkese yaptığının karşılığı vardır” buyurur Rabbimiz. Yani; İyilik eken iyilik, kötülük eken kötülük biçer.

• Helak emri verilen bir kavim için melekler;

‘Ama orada iyi insanlar var’ derler. Rabbimiz; ‘ONLAR BİRBİRİNİ KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRMIYORLARDI’ der.

Hasılı dostlar helaka doğru gidiyoruz. Biz bunu hak ediyoruz. Çünkü;

Allah hidayete ermek isteyeni hidayete erdirir. Sapmak isteyeni saptırır.