0553 313 94 23

"Toplum 5.0; insanların, robotların ve yapay zekanın güç birliğini temsil ediyor"

Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Şeneler:- "İlk kez Japonya'da ortaya atılan Toplum 5.0 kavramı, insanların, robotların ve yapay zekanın güç birliği yaptığı bir toplumu temsil ediyor"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:02
"Toplum 5.0; insanların, robotların ve yapay zekanın güç birliğini temsil ediyor"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Şeneler, "Endüstri 4.0" kavramından sonra, ilk kez Japonya’da ortaya atılan "Toplum 5.0" kavramının; insanların, robotların ve yapay zekanın güç birliği yaptığı bir toplumu temsil ettiğini bildirdi.

Şeneler, "Süper Akıllı Toplum-Toplum 5.0" politikalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Yeditepe Üniversitesi'nde bu konuda çalışmalar yaptıklarını ve öğrencileriyle Society 5.0 Topluluğu'nu kurduklarını belirtti.

Bu kavramın ilk kez Japonya'da ortaya atıldığını anımsatan Şeneler, "Endüstri 4.0" kavramından sonra "Toplum 5.0" kavramının; insanların, robotların ve yapay zekanın güç birliği yaptığı bir toplumu temsil ettiğini kaydetti.

Robotların vatandaşlık hakları, genetiği değiştirilmiş insanlar, yapay zekaya devredilmiş meslekler, yönetiminde insanın olmadığı şirketler hatta ülkeler, robot ebeveynler, bilinç aktarımı ve daha nice köklü değişikliğin ve yeniliğin olacağı bir dünyaya doğru ilerlendiğine işaret eden Şeneler, robotların doktor, öğretmen, mühendis, hatta sanatçı olduğu bir dünyada insan merkezli toplumun nasıl olacağı sorusuna yanıt arandığını belirtti.

- "Eğitim, yaratıcı düşünce üzerine şekillenmeli"

Doç. Dr. Çağla Şeneler, bu dönüşümün insan yararına olması için yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Eğitim reformu, bilgi teknolojileri okuryazarlığı, insan kaynaklarının ileri dijital becerilerdeki uzmanlıklarla genişletilmesi, sürdürülebilir büyümeyi destekleyen kapsayıcı ticaret politikaları, KOBİ’lerin ve gelişmekte olan ülkelerin küresel değer zincirlerine daha iyi entegrasyonuna yardımcı olmak için e-ticaretin düzenlenmesi yaşanacak bu dönüşümün gerçekten insan yararına olmasına yönelik Toplum 5.0 politikalarından bazılarıdır. Bu noktada özellikle eğitim sistemleri bireyin yeteneklerini ve eğilimlerini baz alarak uzmanlaşabileceği alanlarda, kendini yetiştireceği biçimde ve yaratıcı düşünce üzerine şimdiden şekillendirilmelidir."


- "Uluslararası ve disiplinlerarası çalışmalar yapılıyor"

Japonya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde Toplum 5.0 çalışmaları yapıldığını bildiren Şeneler, bu çalışmaların en önemli özelliğinin uluslararası ve disiplinlerarası iş birliği şeklinde yapılması olduğunu ve Türkiye'nin de bu kapsamda tüm dünya ülkeleri ile yakın temas halinde çalıştığını belirtti.

Şeneler, bireylerin teknolojiyi ve teknolojik gelişmeleri bir tehdit olarak görmek yerine, bir yardımcı olarak görmesi ve teknolojiyi takip etmesi gerektiğini, bunun insanların ve diğer canlıların yaşam kalitesini arttıracağını vurguladı.

- Süper Akıllı Toplum-Toplum 5.0


Açıklamaya göre, çok hızlı işlem yapabilen, hızlı işlem gücü sayesinde insan algoritmasına yakın sonuçlarla yanıt verebilen, süper hafızaya sahip, insan gibi düşünebilen robotların çok yakında geniş toplum kesimlerine yayılması bekleniyor. Bu noktada, başta yapay zeka olmak üzere teknolojik gelişmelerin şekillendirdiği insan merkezli toplum anlayışı olarak nitelendirilen "Toplum 5.0" kavramı da bilim insanlarını uzun zamandan beri meşgul ediyor.

"Süper Akıllı Toplum" olarak da isimlendirilen "Toplum 5.0" kavramından hareketle bilim insanları, teknolojik dönüşümün insan yararına nasıl kullanılabileceği üzerine düşünüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:02
  1. Toplum 5.0
  2. Yeditepe Üniversitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinde sertifika heyecanı
    1. Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım..
    2. Londra’da AVM’de yangın: 150 itfaiye..
    3. Gazeteci Bağcı mezarı başında anıldı
    4. Cumhuriyetin 100’üncü yılına kadar 100..
    5. LGS 2019 tercih sonuçları açıklandı |..
    6. Hindistan'da yıldırım isabet etmesi..
    7. Hatay'da 4 bin paket kaçak sigara ele..
    8. Babası söyledi, 2 yaşındaki oğlu çaldı
    9. Kayısı Festivali sona erdi
    10. Çin'den Hong Kong yerel hükümetine..
    11. Doğu Karadeniz’den Çin’e yapılan..
    12. Fikret Orman: “Dünyanın en kolay işi..
    13. UBER sürücüleri zararlarının..
    14. Saraykent Millet Bahçesinde sona..
    15. Hatay'ın ana vatana katılışının 80...
    16. Tokat TSO yeni girişimciler..
    17. TOKİ Balıkesir 1000 konut kura..
    18. Yozgat dört yol kavşağında asfalt..
    19. Pençe Harekatı'nda ele geçirilen..
    20. Burdur'da otomobil ile kamyon..
    21. Sincan’da açık hava sinema keyfi..
    22. Kavun satıcıların yüzünü güldürüyor
    23. Beşiktaş’a yeni giyim sponsoru
    24. Ülker "Sıfır Kayıp" hedefiyle 2018’de..
    25. Üzerine bahçe kapısı devrilen yaşlı..
    26. Fındığın maliyeti belli oldu!
    27. Emniyet Müdüründen, düğün konvoyunda..
    28. "3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"
    29. Diş eti iltihabını tedavi etmenin..
    30. Ana kucağından asker ocağına
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..