‘Toplu ulaştırma’ toplu bulaştırmaya dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dev ulaşım filosuna rağmen salgın karşısında acziyet yaşıyor. Aylarca otobüsleri garajlarda yatıran, metrobüsleri işletemeyen ve son olarak M1 Metrosunun en yoğun kullanılan 4 istasyonunu kapatma kararı alan İBB’nin, İstanbul’da salgının yayılmasının en büyük faktörü olduğu değerlendiriliyor.

İBB yatıyor!

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Başkan olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin salgının ilk gününden bu yana aldığı kararları tartışma konusu olurken, İstanbullu’nun yüzde 60’ının kullandığı toplu ulaşım araçlarını salgın sürecinde garajlarda yatırıldı. Salgın döneminde İETT 30 hattını iptal etti, otobüslerin yüzde 40’ını sefer dışında tuttu. Vatandaşların duraklarda bekleme süresi de arttı, otobüslerdeki yoğunluk da. İBB, metroların 8’li vagonlarını 4’e düşürdü. Metro sefer aralıkları 3 dakikadan 10 dakikaya çıkarıldı.

Virüs metrobüste

İBB, henüz okulların açılmamış olmasına rağmen özellikle metrobüslerde sabah 07.00-09.00, akşam 17.00-19.00 saatleri arasında metrekareye 9 kişi düşmesine karşı hiçbir çözüm üretemedi. İş öncesi ve iş çıkış saatlerinde tıklım tıklım dolan metrobüslerde vatandaşlar adeta ‘koronavirüsle’ burun buruna seyahat ediyor. Bunlar yetmezmiş gibi İBB, İstanbullu’nun en yoğun kullandığı M1 Metro hattındaki 4 istasyon İBB tarafından “çalışma” bahanesiyle 14 ay süreyle kapatıldı.

Dev filo güme gitti

İBB’yi yönete(meye)n CHP’li İmamoğlu’nun AK Parti’den aldığı ve işletemediği belediyenin dev ulaşım filosu şöyle: 3 bin 30 adet İETT otobüsü, 2 bin 154 özel halk otobüsü, 985 Otobüs A.Ş. aracı, 647 Metrobüs, 647 adet metro, hafif metro ve tramvay vagon sayısı, 10 nostaljik tramvay, 393 deniz motoru, 52 İDO gemisi, 28 Şehir Hatları gemisi.