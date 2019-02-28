Toplu ulaşımda kontroller Manisa Büyükşehir Belediyesinde

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile 155 Nolu Şehir İçi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi arasında protokol imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda dönüşüm kapsamında Manisa’yı ileriye taşımaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Test sürüşlerine başlayan elektrikli otobüsleri ile birlikte devam eden çalışmalar kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ile 155 Nolu Şehir İçi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi arasında protokol imzalandı. Protokolde imzalar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve 155 Nolu Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı tarafından atıldı. Protokol imza töreninde Manisa Şoförler Odası Başkanı Salih Karaağaç yer alırken, kooperatif yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. İmzalanan protokol kapsamında 1 Mart 2019 tarihinden itibaren kooperatif bünyesinde bulunan toplu taşıma araçları MANULAŞ bünyesindeki havuzda vatandaşlara hizmet etmeyi sürdürecek.

Protokol imza töreninde konuşan 155 Nolu Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı, 1 Mart tarihi itibari ile elektrikli otobüslerin de devreye girmesiyle birlikte vatandaşın toplu taşıma hizmetini MANULAŞ bünyesinde yapmaya devam edeceklerini belirterek, “168 adet halk otobüsü ve Nisan ayında hizmete başlayacak olan 22 adet elektrikli otobüs ile birlikte MANULAŞ havuzunda birlikte çalışacağız. Bizim sıkışık olduğumuz saatlerde elektrikli otobüslerin de katkısıyla ulaşım daha da rahatlayacak. Trafik akışında yapılan uygulama trafiği zaten çok rahatlattı. Haliyle toplu taşımanın daha da kullanılacağını tahmin ediyoruz. Ulaşımdaki 40 dakikalık süre yarı yarıya indi. Bundan sonra daha iyi bir toplu taşıma olacak. Biz hep söylüyorduk, trafik sıkışıklığından dolayı vatandaşları memnun edemiyorduk. Bugün itibari ile her geçen gün ulaşım süresinde kısalmalar oluyor. İnşallah bu süre daha kısa olacak ve vatandaşlar daha memnun olacak. Öncelikle bu birlikte çalışma fırsatını bize sağladığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. Bu düzenin hepimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Atılan imzalar ile Manisa’da yeni bir çağın başladığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geçen 5 yıllık süre içinde hem Manisa Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesi döneminde ulaşımda master planını hayata geçirmiş olduklarını hatırlattı. Başkan Ergün, “Manisa’da 17 ilçe, bin 88 mahallesinde bin mahallesine ulaştığımız bir dönüşümü başarmıştık. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün Manisa merkezdeki ana arterlerde yaklaşık 2 yıldır hazırlıkları yapılan elektrikli otobüslerin test sürüşlerine başlamıştık. Bu çalışmanın tek amacı var. Manisa’daki sabah ve akşam saatlerindeki ayrıca gün içindeki trafik sıkışıklığının önüne geçebilmek. Vatandaşların bir noktadan diğer bir noktaya ulaşımlarını çok daha hızlı sağlamak bizim önceliğimiz. Artık Büyükşehir olduk, Büyükşehir’in getirdiği etkenler, faktörler, yılların sorunlarını da çözmek bizlerin görevi. Bugün burada oda, dernek ve hat temsilcileri ile yaptığımız istişarelerin sonucunda Manisa’da bu sorunları engellemek, önlemek için vatandaşlarımıza daha iyi hizmeti nasıl sunabiliriz çalışmasının sonucudur bu imza töreni. Her şeyden önce hayırlı olsun diyorum” dedi.

Başkan Ergün, test çalışmaları devam eden yakın zamanda hizmete başlayacak olan elektrikli otobüsler için büyük bir yatırım yapıldığına da dikkati çekerek, “Manisa’da elektrikli otobüs ve yeni yapmış olduğumuz garajın ve Organize Sanayi Bölgesi içindeki, Nisan-Mayıs ayından sonra devreye alınacak olan elektrikli otobüslerin şarj istasyonları için yapılan toplam maliyeti 70 milyonu elektrikli otobüs olmak üzere yaklaşık 20 milyona yakın maliyet de şarj istasyonlarına yapıldı. Toplamda 93 milyon gibi bir yatırım, Manisalılar için yapıldı. Şu anda 20 adet 18 metrelik, 2 adet 25 metrelik otobüslerimizin tamamlanması önümüzdeki bir iki ay içinde gerçekleşecek. Şu anda Manisa’ya gelen ve bize teslim edilen, 1 Mart itibari ile sahaya çıkacak olan otobüs sayısı 13’tür. İlk etapta Şehir Hastanesi, Celal Bayar Hastanesi güzergahındaki hatlarımızda test çalışmaları devam ediyor. Diğer otobüslerin de diğer aylarda katılımı ile Yeni Garajdan ana arterlerimiz ile ikinci hat uygulamamız başlamış olacak. O bölgede de çalışmalarımız hemen hemen tamamlandı” diye konuştu.

Yaklaşık bir haftadır başlayan ve uygulanan tek yön uygulamasıyla birlikte trafikte rahatlamanın görülmeye başlandığını ifade eden Başkan Ergün, “Bugün imzalanan protokol, 1 Mart itibari ile Manisa merkezdeki 336 kardeşimizin bulunduğu 168 aracımıza ait 155 Nolu Kooperatif dolmuşları artık MANULAŞ’ın bünyesinde, havuzunda çalışma protokolüdür. Sahadaki eksikliklerin giderilmesi konusunda istişarelerimiz devam edecektir. Protokol sonuç itibari ile araçların tek bir havuzda toplanması, bu hatlarda çalışan arkadaşlarımızın da mağdur olmaması için bir önlemdir. Manisa’da toplu taşıma oranını yüzde 8’lerden yüzde 15’lere ve daha yukarılara nasıl taşırız, bunun çabası içindeyiz. Vatandaşlarımız günün trafiği içinde gününü, değerli vaktini boşuna geçirmesin diye yaptığımız çalışmalardır. Şehir içinde son günlerde takip ettiğimiz noktada gelinen safhaya baktığımız zaman, Moris Şinasi Hastanesi’nden Karaköy hattına ve Doğu Caddesi, Seyfettin Bey Caddesi’nden devam eden tek yönlü hattın, Malta üzerinden Moris Şinasi’ye uzatılmış olmasının getirdiği büyük bir rahatlama vardır. Sahada bu görülmektedir. Vatandaşlarımız tercihli yolu kullanan test sürüşleri devam eden elektrikli otobüsleri ve 155 Nolu taşıma kooperatifine ait 168 araca bindiği zaman çok daha hızlı bir şekilde ulaşımlarını sağladıklarını, yarı yarıya azalan ulaşım süreleri nedeniyle memnuniyetlerini belirtmektedirler. Park sorunları muhakkak olacaktır. Parklanmalar konusunda esnaflarımızın şikayetleri olacaktır. Büyükşehirde yaşıyorsak ana arter dediğimiz şehrin aort damarı olan bu iki arterde gün içinde sabah 09.00 ve 15.00 arasında geçici süre de olsa izin verilecektir. Bu saatlerin dışındaki parklanmalar şehir içinde trafiğe engel teşkil ettiği için bunlara yönelik önlemlerimizi de otopark sayılarını arttırarak, iyileştirerek alacağız” ifadelerini kullandı.

“Bin 500 araçlık otopark geliyor”

Başkan Ergün, şehir içindeki park sorununa azaltma noktasında çalışma yaptıklarına vurgu yaparak, “15 gün içinde eski garaj içinde hem pazar yerini hem de bütün bir hafta boyunca bin 500’e yakın aracın konulacağı 35 bin metrekarelik alanda düzenleme çalışmaları yapılmakta. İlk 24 saat ücretsiz olacak, devamlı parklanmaların önlenmesi için 24 saat sonrası tarife başlayacak. Bunun kısmen de olsa Manisa’daki araçların yoğunluğunu azaltacağı düşüncesindeyiz. Yapılan protokolün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.