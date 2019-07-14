Toplu ulaşım araçları 15 Temmuz’da ücretsiz Elazığ Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde ulaşımın ücretsiz sağlanacağı bildirdi.

Elazığ Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde ulaşımın ücretsiz sağlanacağı bildirdi.

Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada,“Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde şehrimizde ulaşım hizmetleri ücretsiz sağlanacaktır. Belediyemize ait araçlar 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06:00’dan 16 Temmuz Salı günü saat 06:00’ya kadar ücretsiz taşıma yapacaktır. Şehrimizde yapılacak olan 15 Temmuz programlarına katılmak isteyen vatandaşlarımız belediye otobüslerimizden ücretsiz faydalanabileceklerdir” denildi.

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