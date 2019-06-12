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Toplu ulaşım aracı alınsın diye makam araçlarını satışa çıkardı

Antalya’nın Demre ilçesi Belediye Başkanı, toplu taşıma aracı almak için iki makam aracını da satılığa çıkardı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:12
Toplu ulaşım aracı alınsın diye makam araçlarını satışa çıkardı

Antalya’nın Demre ilçesi Belediye Başkanı, toplu taşıma aracı almak için iki makam aracını da satılığa çıkardı.Belediye meclisinde önerisi kabul edilen Başkan Okan Kocakaya, araçların satışından elde edilecek gelirle toplu taşıma aracı almak istediklerini, makam aracı olarak da kendi şahsi aracını kullanacağını söyledi.


Demre Belediyesi’nin haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı İYİ Parti’li Okan Kocakaya’nın yönettiği oturumla gerçekleştirildi. 15 üyenin tamamının katıldığı toplantıyı CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner ve Saadet Partisi İlçe Başkanı Nuri Tural da izledi.


Toplantının açılışında konuşan Başkan Kocakaya, huzurlu bir Ramazan Bayramı’nı geride bıraktıklarını belirterek, "Gündem dışı bir önerim olacak. Belediye başkanlığı makamına ait iki hizmet aracının satılarak, yerine tüm topluma hizmet edecek toplu taşıma aracı alınmasını istiyorum" dedi.


Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Başkan Kocakaya’nın dilekçesi gündeme alındı. Başkan Kocakaya dilekçesinde, "Belediye hizmetlerinde kullanılan araçlardan 205 model07 ZCL 01 plakalı Audi marka otomobil ile2010 model07 ZAD 01 plakalı hizmet araçlarının ihale ile satılarak toplu taşıma aracı satın alınması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerine yer verdi. Göreve geldiği günden bu yana kendi özel aracını kullanan başkan Kocakaya,araçlar satıldıktan sonra da yine özel aracını kullanmaya devam edecek.


Yapılan görüşmelerin ardından öneri oylamaya sunuldu. Bir üyenin çekimser oyuna karşılık oy çokluğuyla her iki aracın da satışına karar verildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:12
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