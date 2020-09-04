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Korona Virüs Toplu taşımaya binen Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk gözlemlerini paylaştı
Korona Virüs

Toplu taşımaya binen Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk gözlemlerini paylaştı

İstanbul’da koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlere uyulup uyulmadığını denetlemek için toplu taşımaya binen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk, kurallara uyulmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:44:00 -
Toplu taşımaya binen Bilim Kurulu Üyesi Recep Öztürk gözlemlerini paylaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı birçok önlemin alındığı yerlerden biri de her gün milyonlarca vatandaşın kullandığı toplu taşıma araçları oldu. Ancak koronavirüs vakalarının arttığı son günlerde özellikle İstanbul’da metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylardaki yoğunluk dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca yoğunluğa rağmen birçok vatandaşın tedbirlere fazla uymaması dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Recep Öztürk, toplu taşıma aracı kullanarak gözlemlerini paylaştı.

Virüsün kontrol altına alınmasında çeşitli yasaklamaların etkili olduğunu belirten Recep Öztürk, kontrollü normalin yanlış anlaşıldığını söyledi. Öztürk, kontrollü normalin “normal dönem” olarak algılandığını belirtti.

Bizzat toplu taşımaya bindi

DHA’nın haberine göre Dr. Recep Öztürk, gerek deniz, gerek metro, minibüs gibi toplu taşıma araçlarında uzmanların uyardığı gibi sosyal mesafeye uyulmadığını söyledi. Kendi tecrübesini de paylaşan Recep Öztürk, “Açık açık dile getirdim, yetkililere de belirttim. Kurallara uyulmadığını görüyorum. Özellikle fiziki mesafeye uyulmuyor, tek başına maske yetmiyor. Elde imkan varken 1,5 metre mesafeyi de korumamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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