Koronavirüs salgınıyla birlikte 2020 yılının nisan ayında ülkemizde maske kullanımı zorunluluğu uygulandı. Maske takmayanlara para cezaları kesildi. 2022 yılında ise maskelerle vedalaşmaya başladık. Mart ayında açık alanlarda, nisan ayında ise kapalı alanlarda maske yasağı kaldırıldı. Vaka sayıları binin altına indikten sonra toplu taşıma araçlarında da maske kullanılmayacağı ifade edildi. Vaka sayılarının binin altına inmesiyle birlikte ‘Maske yasağı bitti mi?’ sorusunun cevabı aranmaya başlandı.

Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Metro metrobüs Marmaray maske takmak zorunlu değil mi?

29 Mayıs Pazar günü 129 bin 961 Kovid-19 testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1107 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Bakan Koca, “Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz” dedi.