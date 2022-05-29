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Korona Virüs Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Metro metrobüs Marmaray maske takmak zorunlu değil mi?
Korona Virüs

Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Metro metrobüs Marmaray maske takmak zorunlu değil mi?

Maske yasağı toplu taşımada ne zaman son? Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatlarımıza maske kullanımı zorunluluğu yerleşti. Vaka sayılarının düşmesiyle önce açık alanlar ardından da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Vatandaşlar ise maske yasağının toplu taşıma araçlarında kaldırılıp kaldırılmadığını araştırıyor. Peki, toplu taşımada maske takmamanın bir cezası var mı? Maske artık toplu taşımada kullanılmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-29 23:28:00 -
Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Metro metrobüs Marmaray maske takmak zorunlu değil mi?

Koronavirüs salgınıyla birlikte 2020 yılının nisan ayında ülkemizde maske kullanımı zorunluluğu uygulandı. Maske takmayanlara para cezaları kesildi. 2022 yılında ise maskelerle vedalaşmaya başladık. Mart ayında açık alanlarda, nisan ayında ise kapalı alanlarda maske yasağı kaldırıldı. Vaka sayıları binin altına indikten sonra toplu taşıma araçlarında da maske kullanılmayacağı ifade edildi. Vaka sayılarının binin altına inmesiyle birlikte ‘Maske yasağı bitti mi?’ sorusunun cevabı aranmaya başlandı.

Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Metro metrobüs Marmaray maske takmak zorunlu değil mi?

29 Mayıs Pazar günü 129 bin 961 Kovid-19 testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1107 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Bakan Koca, “Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz” dedi.

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