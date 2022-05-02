Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan pek çok kısıtlama kaldırıldı. Toplu taşıma ve hastanelerde maske kullanımının ne zamana kadar süreceği ise merak ediliyor.

Toplu taşımada maske yasağı bitti mi? Maske yasağı tamamen ne zaman kalkacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yiyit, “Rakamlarımız olabildiğince hızla aşağıya doğru iniyor ve bu bizim için iyi bir kazanım oldu. Vakalarımızın hastaneye yansımalarının çok hızlı inmesi bizi cesarete etti. Şimdi mevcut haliyle yapılan toplantılar Omicron’un sağlık sistemi için bir yük olmadığı ve rakamların aşağıya iniş trendinin ineceğini gördük. Sadece toplu taşıma ve özellikle sağlık tesislerinde maske kullanımının bir süre devam etmesi ve bunun da günlük rakamın binin altına düştüğü anda kaldırılması söz konusu.

Yakın bir zamanda muhtemelen bir hafta, 10 gün için en son kalan kısıtlamaların kalkacağını düşünüyorum. Mevcut haliyle aslında virüs çok hızla yayılsa bile genel yaklaşım bir üst solunum yolu enfeksiyonuna döndü, yani akciğer tutumu çok fazla gözlemlemediğimiz için bu bizi çok rahat hareket etmeye itti. Normal bir gripte nasıl bir tedbir alıyorsak, bunda da böyle yürümeye karar verdik. Gribin yoğun olduğu dönemde bireysel korunma tedbirlerinin ön plana çıktığı bir yol haritası seçiyoruz. Hasta olan kişi kendini koruyor” dedi.