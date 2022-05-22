Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan maske yasağının toplu taşımada ne zaman sona ereceği merak ediliyordu. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.

Toplu taşımada maske yasağı bitti mi? Bugün kaç korona vakası var maske yasağı kalktı mı?

Son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi.

Vaka sayısının binin altına inmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Bakan Koca, “Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle” ifadelerini kullandı.