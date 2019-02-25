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Toplu taşıma otobüs şoförü mesleki yeterlilik belgesi sınavları devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki Sınav Merkezi (SESOB MSM)tarafından, otobüs sürücülerine yönelik başlatılan sınavlar devam ediyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:12
Toplu taşıma otobüs şoförü mesleki yeterlilik belgesi sınavları devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki Sınav Merkezi (SESOB MSM)tarafından, otobüs sürücülerine yönelik başlatılan sınavlar devam ediyor.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SESOB işbirliği ile gerçekleştirilen Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavları devam ediyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil, “Önceliğimizin, halkımıza vermiş olduğumuz hizmet kalitesinin artırarak sürdürmenin bilinciyle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Son dönemde ulaşım filomuza dahil ettiğimiz yeni otobüslerimizin yanı sıra, en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğu bilinciyle, şoförlerimizin başta iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım, yangınla mücadele, etkili iletişim, öfke kontrolü ve stres yönetimi olmak üzere birçok konuda eğitimlerini sürekli hale getirmiş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın güvenlik ve memnuniyetini önemsiyoruz” dedi.



Açıklamalarına devam eden Pistil, “Ulusal standart ve yeterlilikler doğrultusunda 360 derece kamera kayıtları dahilinde yapılan sınavlarda bu güne kadar sınava katılan 80 şoförümüzden 64’ü belge almaya hak kazanmıştır. Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği gereği şehir içinde toplu taşıma aracı kullanan tüm şoförlerin ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunluluğu getirildi. Bu bağlamda Büyükşehir Belediye otobüslerinde görev yapmakta olan tüm şoförlerimizin ‘Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Mesleki Yeterlilik Belgesi’ sahibi olmaları sağlanacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:12
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