Toplu taşıma maske yasağı hangi gün son? Metrobüsmaske yasağı ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgınıyla birlikte ülkemizde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte önce açık alanda sonra da kapalı alanlarda maske yasağı kaldırıldı. Maske yasağının sürdüğü iki alan bulunuyor biri toplu taşıma araçları biri de hastaneler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda vaka sayısı binin altına indiğinde yasağın kalkacağını ifade etmişti. Peki, toplu taşıma maske zorunluluğu bitti mi?

Toplu taşıma maske yasağı hangi gün son? Metrobüs maske yasağı ne zaman bitiyor?

22 Mayıs'ta 905 ve 23 Mayıs'ta 922 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle" açıklamasını yapmıştı.

Şimdi ise gözler 24 Mayıs Salı gününde. 24 Mayıs'ta da vaka sayısı binin altında olursa maske yasağı kaldırılacak. Yasağın kaldırılacağına yönelik açıklamanın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmesi bekleniyor.