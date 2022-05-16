Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından iki yıl boyunca ülkemizde pek çok kısıtlama uygulandı. Ocak 2022 itibariyle omicron ülkemizde yaygın varyant haline geldi. Bu varyantla birlikte ağır hastalık geçirme olasılığı bir hayli azaldı. Mart 2022’de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Nisan ayının sonunda ise toplu taşıma ve hastaneler dışında kapalı alanlarda maske kullanımı yasağı sona erdi. Toplu taşımada maske yasağının kaldırılması içinse günlük vaka sayısının 1000’in altına düşmesi gerektiği açıklandı. Bu sebeple 16 Mart 2022 verileri merak ediliyor.

Toplu taşıma maske yasağı bitti mi ne zaman son?

Son 24 saatte 128 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 1254 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1358 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 638 bin 328 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Henüz toplu taşıma ve hastanelerde maske kullanma yasağı devam ediyor.